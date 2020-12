Osatzen aconseja no hacerse los test rápidos de anticuerpos

La sociedad vasca de medicina de familia y comunitaria Osatzen ha recomendado no hacerse el test rápido de detección de anticuerpos que se venda en las farmacias porque estas pruebas "no sirven" y "no deben ser utilizadas" para diagnosticar si se tiene el coronavirus.



En una nota, Osatzen ha indicado que "la prueba de la que se habla actualmente no mide si se tiene el virus (como mide la PCR o el test de antígenos). Mide si se tienen unas proteínas ("defensas") de las que no nos informa la cantidad, la cualidad ni la duración y este tipo de test es menos fiable (da más errores) que los realizados en el laboratorio".





?? AL DETALLE: Las farmacias han comenzado a dispensar de manera limitada los tests rápidos de autodiagnóstico de anticuerpos del #coronavirus . ¿Para que sirven? ¿Cómo funcionan? Publicada por Deia en Lunes, 7 de diciembre de 2020

La organización citada ha puesto de manifiesto que si una persona compra ely da positivo al hacerse la prueba, no sabrá si está infectada o curada. "Además, si nos lo hemos hecho encontrándonos bien (asintomáticos), es muy fácil que sea un falso positivo"."En cualquier caso si nos sale positivo habrá quey hacer una de las otras 2 pruebas () y seguir donde estábamos: mascarilla, distancia y lavado de manos", ha señalado.Osatzen ha explicado que el test citado es "una" y ha señalado que la OMS.