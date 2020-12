"Las agencias reguladoras de medicamentos tienen a los mejores profesionales"

Ramón Cisterna ha destacado el enorme esfuerzo que ha realizado la ciencia a lo largo de este año. "Es un récord que el mismo año en el que se declara una pandemia en el mundo, comience a administrarse la vacuna".

El ex jefe de Microbiología del Hospital de Basurto, en una entrevista en Euskadi Hoy de Onda Vasca, ha asegurado que las vacunas son totalmente seguras y ha defendido el trabajo que están realizando las diistintas agencias reguladoras del Medicamento. "Ningún país va a vacunar si no tiene claro que es seguro. Las agencias reguladoras del medicamento realmente tienen las ideas claras. En ellas están los mejores profesionales y tiene una gran experiencia. No buscan la efectividad de la vacuna, que ya está probada, sino la seguridad".

Además, Cisterna ha destacado que debe mejorarse la comunicación sobre la vacunación para alcanzar el índice necesario de vacunación que pueda garantizar el control del virus.