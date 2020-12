Osakidetza llama a evitar toda "relajación" ante el coronavirus y a vivir la Navidad como un día "normal"

El coordinador del Programa de Vigilancia y Control de Osakidetza, Ignacio Garitano, ha recomendado a los ciudadanos que eviten toda "relajación" de las medidas preventivas durante las próximas navidades y que traten de que sus comportamientos durante esas fechas no difieran demasiado de los de un día "normal".

Garitano, que ha comparecido ante los medios de comunicación en Gasteiz para analizar la evolución de la pandemia en los últimos días, ha advertido de que se está produciendo una "desaceleración" de la pronunciada tendencia a la baja que venían manteniendo los contagios de covid-19 en jornadas anteriores.

Además, y aunque no se ha pronunciado sobre la conveniencia o no de la flexibilización de las medidas preventivas frente a la pandemia acordadas para las navidades, ha advertido de que "cuanto menos excepcionales" sean los comportamientos y rutinas de los ciudadanos durante esos días, "mejor" será en términos sanitarios.

De esa forma, ha recomendado que las fechas festivas se parezcan, en la medida de lo posible, a un día "normal". "Estamos inmersos en una pandemia, con números de incidencia malos", ha recordado.

Garitano ha advertido de que, en esta situación, hay que tratar de evitar que se produzcan agrupaciones de personas en las que no se respeten las debidas medidas preventivas o en las que están "se relajen", algo que --según ha destacado-- se produce "cuando se come o se bebe". "No es una novedad decir que eso hay que evitarlo", ha manifestado.



CAUSAS DE LA "DESACELERACION"

El responsable de Vigilancia y Control de Osakidetza ha afirmado que es "muy difícil" determinar cuál puede ser la razón de la "desaceleración" de la tendencia a la baja que venían mostrando los nuevos contagios en las últimas jornadas.

Garitano ha reconocido que cualquier concentración de un elevado número de personas puede contribuir a un incremento de los contagios, aunque ha explicado que aún es pronto para poder afirmar que eventos como el encendido del alumbrado de Navidad o las ofertas del 'Black Friday' hayan podido motivar este "enlentecimiento" de la tendencia a la baja de la pandemia.



"PUEDE PASAR CUALQUIER COSA"

El coordinador del Programa de Vigilancia y Control del Servicio Vasco de Salud ha subrayado que no puede determinar si esta tendencia puede verse truncada y si, en fechas próximas, puede producirse un rebrote de la pandemia o incluso una tercera ola.

"Con este virus lo hemos visto todo", ha recordado. Por ese motivo, ha destacado que "puede pasar cualquier cosa" y que "claro" que es posible que se produzca una tercera ola pandémica, aunque ha mostrado su esperanza de que no se llegue a una situación de ese tipo. Por esa razón, ha apelado a la "prudencia" y a la toma de decisiones desde una posición de "cautela".

En su intervención, Garitano ha repasado la situación epidemiológica de Euskadi y la evolución de la misma en las últimas jornadas. De esa forma, ha informado de que en la actualidad hay 5.886 casos activos de coronavirus, de los que 991 corresponden a menores de entre 3 y 16 años. Asimismo, un total de 3.253 personas de esa rango de edades permanecen aisladas.



IKASTOLA CON TREINTA DE POSITIVOS

Asimismo, ha afirmado que las pruebas realizadas en una ikastola de Bilbao ha detectado 29 positivos, por lo que se ha decidido que las clases de ESO se impartan de forma telemática en ese centro.

Respecto a la incidencia acumulada en 14 días, Garitano ha destacado que este indicador continuó descendiendo la semana pasada. El domingo se cerró la semana con una incidencia de 464,30 casos por 100.000 habitantes, y este jueves la incidencia se sitúa en 401,32.

"Estamos en una situación mejor que hace unas semanas. La evolución es favorable y la incidencia sigue bajando. Sin embargo, también es cierto que en los últimos siete días hemos observado una desaceleración del descenso", ha advertido Garitano.

En cuanto al número reproductivo básico 'RT', que mide el número de casos que genera una persona contagiada, ha informado de que a finales de la semana pasada se situaba en el 0,83, y actualmente se encuentra en 0,89.



TEST DE SALIVA

Por otra parte, ha informado de que Osakidetza está probando en Euskadi unas test que consisten en la recogida de saliva de los pacientes. Según ha explicado, estas pruebas tienen la ventaja de que no precisan de que la muestra la recoja un profesional sanitario vestido con Equipo de Protección Individual, sino que cada persona podría depositar su saliva en un contenedor que posteriormente se entregaría para su análisis.

Sin embargo, ha insistido en que todavía están analizando si los resultados que se obtienen son "igual de buenos" que los que proporcionan las PCR o test de antígenos que son los que se utilizan en la actualidad por parte de Osakidetza.