Osakidetza espera una temporada leve de gripe que no sature el sistema sanitario

Osakidetza confía en que la temporada de gripe sea leve o moderada y no golpee a Euskadi de forma virulenta, a tenor de lo que ha sucedido en países como Australia o Nueva Zelanda, donde ya están finalizando el invierno austral que se extiende de mayo a octubre. "Nos fijamos en lo que ha sucedido en el hemisferio sur porque las cepas suelen ser las mismas, y lo que pasa allí se reproduce aquí. Allí, la incidencia ha sido mínima, más baja de lo habitual, y esperamos que aquí se dé también ese escenario", confesó ayer Ignacio Garitano, coordinador del Programa de Vigilancia y Control de Osakidetza. Las autoridades sanitarias esperan, de esta forma, que la circulación paralela de dos virus, con síntomas muy parecidos, no produzca un gran impacto en el sistema de salud y no sature ambulatorios u hospitales.

El Departamento de Salud planteó adelantar y reforzar este año la inmunización contra la gripe para evitar que la existencia de más enfermedades respiratorias agrave los cuadros de covid-19. La campaña de vacunación de la gripe comenzará el próximo día 13, y una semana antes se intentará vacunar a los colectivos de riesgo.

Unas precauciones que es necesario extremar pese a que Garitano aseguró ayer que "los datos epidemiológicos y asistenciales presentan una tendencia decreciente", con una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 279,98 casos por 100.000 habitantes. Además, la tasa de positivos en los test PCR realizados se mantiene por debajo del 5%. En la actualidad, en Euskadi hay 4.248 personas con la infección por coronavirus en fase activa y el número de ciudadanos que permanecen aislados por haber dado positivo o por haber mantenido contacto estrecho con un infectado asciende a 8.728. El epidemiólogo afirmó asimismo que el porcentaje de asintomáticos entre los nuevos positivos se mantiene en el 50%.

El encargado de vigilar el SARS-Cov-2, se refirió a la favorable evolución de la pandemia en Euskadi con 385 nuevos casos tras casi once mil PCR. "El descenso del número de casos no va acompañado de una bajada de PCR porque en ocasiones han aumentado y ya estamos superando las nueve mil diarias", especificó Garitano, quien invitó a la ciudadanía vasca a no bajar la guardia. "No debemos relajarnos. La situación puede complicarse como ya sucedió en el verano, y hay que cumplir las medidas de aislamiento cuando nos las prescriban", señaló.

Con las buenas cifras de la última semana sobre la mesa, Garitano se mostró reacio a afirmar que la pandemia se encuentre controlada "porque nadie puede utilizar ese término". "No se puede hablar de control en una pandemia que desborda muchos sistemas de salud, desborda previsiones y desborda protocolos. Solo podemos decir que estamos satisfechos con el devenir de la epidemia", sentenció.

Garitano se mostró contundente ante las restricciones a la movilidad impuestas en la Comunidad de Madrid, y lanzó un mensaje de tranquilidad porque "estamos en un escenario bastante alejado. Y no tenemos motivos para pensar que nos vayamos a acercar a ese panorama". Admitió, sin embargo, que hace unas semanas, Donostia alcanzó, de forma puntual, unos niveles de incidencia que la situaban "por encima" de los parámetros establecidos ahora por el Gobierno central para decretar el confinamiento de municipios de más de 100.000 habitantes.

En cuanto al brote detectado en un restaurante de Hondarribia, comentó que se han realizado hasta el momento 471 pruebas PCR entre los clientes que pasaron por el local entre los días 19 y 29 de septiembre, en las que han dado positivo 5 personas. En el boletín semanal hecho público ayer se señala que en los últimos siete días se han efectuado en Euskadi 69.970 PCR, en las que han dado positivo 2.828 vascos.

Alumnos confinados



El coordinador de Vigilancia y Control de Osakidetza también se refirió al profesor universitario contagiado de coronavirus al que la UPV/EHU ha abierto un expediente por impartir clases sin mascarilla. Como consecuencia de este hecho, unos veinte alumnos del aula de Química de la Facultad de Farmacia se mantienen confinados y aislados en sus casas ante el riesgo de que hayan podido ser contagiados.

Al ser cuestionado sobre el riesgo de contagio en una clase con un profesor sin mascarilla, se mostró cauteloso. "Al final, es un manejo de riesgos. En Alemania se publicó un estudio que analizaba este riesgo con un coro. Pero el peligro de contagio también dependería de la sintomatología de la persona. Es algo muy variable. Pero es evidente que existe el riesgo y no tenemos ninguna duda en clasificar a los alumnos como contactos estrechos y tratarlos como tal", describió.

El doctor Garitano también reveló que Osakidetza está tomando "en consideración" la posibilidad de utilizar los nuevos test de antígenos para la detección del covid-19. Además, certificó que, al menos en el ámbito del sistema de vigilancia epidemiológica, el Servicio Vasco de Salud no tiene necesidad de recurrir a la contratación de médicos extranjeros, tal y como autorizó esta misma semana el Ministerio.

balance

10.969 PCR

cifra casi record. La pandemia ha dejado en las últimas horas en Euskadi 385 nuevos casos de covid-19 en las 10.969 pruebas PCR que se han practicado (el segundo días con más analíticas). Eso supone un porcentaje de positivos del 3,5 %, la menor tasa de esta segunda oleada.

2.828

positivos en 7 días. De los 2.828 nuevos positivos registrados entre el 21 y el 27 de septiembre, 1.308 corresponden a Bizkaia, mientras que 858 se registraron en Gipuzkoa; 499, en Araba; y los 163 restantes, en ciudadanos que residen fuera de Euskadi.

190 aulas

clausuradas. 131 centros escolares tiene alguna clase cerrada. En total, 190 aulas están clausuradas. Esta cifra supone el 1,08% de las 17.554 aulas desde los 2 años hasta educación no universitaria que hay este curso en el sistema educativo vasco.

2 fallecidos

residencias. Dos usuarios de las residencias de Bizkaia con covid-19 han fallecido en las últimas 48 horas, con lo que asciende a 67 las personas que han perdido la vida en la segunda ola. Asimismo, 142 residentes se encuentran actualmente enfermos y 1.871 han superado ya el covid-19.