La UPV/EHU inaugura un título propio de experto en suicidiología

La UPV/EHU inauguró el viernes el título propio de Experto/a de universidad en suicidología, el primero que se va a desarrollar de forma presencial en todo el Estado. "Es un curso multidisciplinar, donde vamos a pasar revista a todo el proceso que supone el suicidio", explica Cristina Blanco, profesora titular de Sociología, presidenta de AIDATU (Asociación Vasca de Suicidología), cofundadora de Biziraun (Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido) y directora del título propio.

La idea del curso es realizar una aproximación a este tema aún desconocido y en las sombras. Y es que el suicidio ni siquiera está presente en el plan de estudios de Psicología. "No se aborda ni la tentativa, ni la ideación, ni mucho menos el duelo por suicidio, no está presente en el plan de estudios de psicología de este país; es incomprensible y una de las razones que nos animó a impulsar este curso", apunta Blanco. "Sería una especie de módulo básico para entender el fenómeno en su complejidad y, poco a poco, ir incorporando especializaciones, como prácticas, trabajos de fin de curso. La idea es empezar a abrir camino y no descartamos convertirlo en un futuro, espero que no muy lejano, en un máster oficial", agrega.

El curso comienza con una pregunta: ¿El suicidio es realmente una decisión libre? Las 150 horas presenciales que dura el título propio tratará de analizar todo el proceso empezando por la terminología –¿qué es un suicidio? ¿Cómo se ve la muerte en nuestras sociedades? ¿Por qué es un tema tabú?–, abordará cuestiones sociales, antropológicas y preguntas éticas, así como la prevención, la atención en crisis y la posvención. "El curso no pretende ser un tratado para evitar conductas suicidas, sino un acercamiento al fenómeno en sí mismo, a sus agentes, procesos y colectivos vulnerables", indica. La iniciativa contará con 21 profesores de muy diversos campos. "Está dirigido, en primer lugar, a cualquier persona interesada en el tema, pero más directamente, a aquellas que puedan estar en contacto con esta problemática. Hay periodistas, psicólogos y psicólogas, trabajadores y educadores sociales... Hay colectivos de riesgo que no están en el ámbito de la salud mental, no son colectivos de riesgo tanto por sí mismos, sino por la situación social que viven, como por ejemplo el colectivo LGTBI o los ancianos. La tasa de suicidio más alta corresponde a ancianos de más de 80 años", sostiene la directora del curso. "Hay una idea extendida de que la muerte voluntaria pertenece al ámbito de la salud mental, y es cierto que es un problema de salud pública, pero no es solo responsabilidad de salud ni de salud mental, es responsabilidad de todos, de los medios de comunicación, de la educación", argumenta.

Romper el tabú

Fernando Gil Villa es Catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca y ofreció la charla Qué cambiar para prevenir suicidios. Reflexiones desde la sociología en la inauguración del curso. "Tenemos que trabajar mucho para intentar romper el tabú, precisamente una de las cosas que hay que hacer es invitar a la gente a reflexionar sobre este tema. Asusta porque es la muerte y la muerte es una asignatura pendiente en nuestra sociedad y el suicidio tiene que ver con la muerte. Hay que buscar la forma de que la gente no tenga miedo a hablar del tema, hablar, por ejemplo, de las ganas de vivir, de cuándo nos fallan, hacerlo de una forma amable", apunta. Es por ello que considera un gran paso el desarrollo de cursos de este tipo.

"Hay que sensibilizar y concienciar a la gente en el tema, romper ese velo, por ejemplo, en la educación. Faltan protocolos de duelo, una pedagogía de la muerte, está absolutamente olvidada y marginada, se muere el papá de un niño en la escuela y nadie sabe qué hacer. Así no podemos seguir, hay que fomentar este tipo de debates", insiste.

El catedrático de Sociología hace mucho hincapié en el sistema educativo y en los niños y adolescentes, uno de los colectivos vulnerables junto con las personas mayores y las mujeres, asegura. "En los últimos treinta años ha aumentado un 50% la tasa de suicidios en menores. Está relacionado con el espacio donde más tiempo pasan los niños, que es la escuela, y está relacionado con un sistema educativo frustrante, el acoso y el maltrato", analiza. "Aparte del sistema educativo, está también el tema de las nuevas tecnologías, hay que estar muy vigilantes. Tenemos datos muy preocupantes, más del 20% de los jóvenes y adolescentes españoles admiten visitar páginas donde se ilustra cómo hacer daño a los demás, muchas de las páginas hablan de cómo hacer daño e incluso cómo autolesionarse. Hay que empezar a contrarrestarlo y aumentar esa cultura del autocuidado y vigilancia de esas páginas, que incitan al odio también. Más del 30% de jóvenes en este país admite haber sufrido formas de ciberacoso", agrega.

¿Y la pandemia? ¿Qué consecuencias está teniendo en este campo? "Todas las crisis potentes aumentan la inestabilidad. Esos cambios bruscos, esos altibajos económicos llevan a muchas personas a tener ideaciones de suicidio, porque suponen una ruptura del marco donde vivían y de la confianza en la que estaban instalados. En esta crisis hay mucha gente sufriendo y está claro que los síntomas van a salir, tienen que ver como siempre con ansiedades, depresiones, fobias", concluye.

En corto

Duración. El curso está dirigido por el departamento de sociología y consta de 15 créditos. Su duración será de 150 horas presenciales y contará con 21 profesores.

Inscripciones. Este año se han inscrito un total de 20 personas. El curso está dirigido a cualquier persona interesada en el tema, pero más directamente a todas aquellas personas que puedan estar en contacto con la problemática: periodistas, psicólogas y psicólogos, trabajadores y educadores sociales, bomberos.

Contenido. Se trata de un curso multidisciplinar donde se abordará todo el fenómeno: prevención, intervención en crisis y posvención.