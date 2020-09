Pedro Cavadas a Fernando Simón: "No ha habido expertos reales manejando el problema"

El cirujano valenciano Pedro Cavadas, que saltó a la fama por haber transplantado una cara, arremete contra el epidemiólogo y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. "No ha habido expertos reales manejando el problema. Nunca los hubo ni los hay aún".

En una entrevista concedida al Huffington Post, Cavadas es preguntado por la labor de Fernando Simón al frente del control de la pandemia. A lo que el cirujano responde "¿Ha habido alguien controlándola? Primera noticia que tengo de ello?".

El doctor Cavadas ya se había referido a la pandemia en sus inicios al asegurar que en China había 100 veces más muertos que los de las cifras oficiales. Preguntado por cuáles eran sus fuentes de información, el cirujano señala que "cualquiera podía verlo. Era autoevidente".

En cuanto al su predicción sobre la vuelta a la normalidad afirma que "en mi bola de cristal veo dos o tres años. A la recuperación económica le veo una década".

Sobre las vacunas, que muchos prevén llegarán en unos meses, Cavadas tampoco se muestra optimista. "Hablar es gratis".

Sus críticas no se limitan a los médicos que asesoran al Gobierno. "Es que no va a acabar bien. Un país arruinado, sin gestores de nivel pendientes de lo que toca, no lo tiene fácil"