Los 4.348 escolares aislados no han disparado la curva de casos

La curva de contagios entre los menores permanece estable y el Gobierno vasco considera que no se ha producido un aumento de casos entre niños y adolescentes en edad de escolarización obligatoria desde el inicio de las clases. Aunque 4.348 alumnos permanecen en aislamiento en sus domicilios, el 1,16% del total, parte de ellos (en concreto 2.800) corresponde a la primera cohorte que terminará su cuarentena entre hoy y mañana. "Las próximas semanas serán definitivas para saber cómo se va a comportar el virus el resto del curso", aseguró ayer el coordinador del Programa de Vigilancia y Control del covid-19, Ignacio Garitano. En la actualidad, Euskadi mantiene 212 aulas clausuradas, 40 más que el pasado viernes, que pertenecen a 132 centros educativos, 21 más. No obstante, la incidencia del covid no ha obligado a suspender la actividad educativa presencial en ninguna instalación.

El responsable de controlar la pandemia explicó que la mayoría de los 4.000 escolares en cuarentena corresponde a alumnos que no han dado positivo, pero que sí han estado en relación estrecha con algún infectado. De hecho, indicó que por cada positivo detectado en un colegio, se aísla a entre 20 y 27 alumnos. Asimismo, Garitano informó de que alrededor del 75% de los menores diagnosticados de covid-19 permanecen asintomáticos, "una cifra que se ha mantenido todo el verano". Además, resaltó que desde el reinicio de las clases presenciales no se ha registrado un aumento de positivos entre los niños. "Esta semana hemos detectado un par de centros con más de un alumno positivo en la misma clase. Se ha podido producir esa transmisión del virus en el centro, pero es un grupo de niños que son amigos y que siguen con una relación estrecha a la salida del colegio. No hay una prueba que determine dónde se ha producido el contagio. El colegio está siendo un entorno muy seguro", afirmó.

Según datos del Departamento de Educación, en total se encuentran clausuradas el 1,20% de las 17.554 aulas con las que cuenta el sistema educativo vasco, desde los dos años hasta la educación no universitaria posobligatoria. Además, "en estos momentos" no hay ningún colegio completamente cerrado.

En cuanto a la situación de la residencia de estudiantes Miguel Unamuno en Sarriko, el epidemiólogo señaló que la investigación sigue abierta y que se ha detectado "algún positivo más" de los 17 que se habían comunicado hasta ahora. Garitano adelantó que se van a realizar análisis a todos los estudiantes residentes en el colegio mayor, en coordinación con la UPV/EHU, por lo que se podrá llegar a 150 pruebas PCR.

ingresados en uci

57

Euskadi registró el domingo 387 nuevos contagios, lo que supone 60 menos que el día anterior, aunque la cifra de ingresados en UCI se ha incrementado hasta 57, cuatro más. En total, 303 pacientes están ingresados en planta.

nuevos contagios

Bizkaia163 (64 menos)

Araba73 (5 menos)

Gipuzkoa42 (7 menos)

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El sindicato Steilas ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) una demanda de tutela de derechos fundamentales contra el Departamento de Educación al considerar que el Ejecutivo no ha cumplido con el aprovisionamiento de equipos de protección individual (EPI) para los trabajadores de educación especial, tanto personal especialista de apoyo educativo como fisioterapeutas. La demanda, en la que se reclama que Educación cumpla con las medidas establecidas por el servicio de prevención de riesgos laborales, está planteada ante la Sala de lo Social del TSJPV.

Steilas demanda por falta de epis

en educación especial