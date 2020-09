Euskadi rinde el homenaje institucional a las víctimas del covid-19

El lehendakari Iñigo Urkullu presidirá hoy el acto de recuerdo y reconocimiento a todas las víctimas de la enfermedad covid-19 que se celebrará en Gasteiz, en torno a una secuoya plantada en memoria de todas las víctimas. Iñigo Urkullu ya avanzó, el pasado mes de mayo en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco, la celebración de este acto de reconocimiento que la situación epidemiológica provocada por la pandemia ha obligado a organizar con un formato "muy reducido".

No obstante, el Gobierno vasco tiene previsto promover un acto con una presencia social "más amplia", de homenaje a las víctimas, "cuando la situación sanitaria lo permita y no existan restricciones de aforo". El acto quiere recordar a las víctimas, expresar la solidaridad con todas las familias y con todas aquellas personas que no pudieron despedir, como hubieran deseado, a sus seres queridos.

Será presidido por el lehendakari y tendrá lugar a las 12.00 horas en el conocido como Parque de la Secuoya (junto al Colegio Urkide) de Gasteiz que fue acondicionado entre el Ayuntamiento y el Gobierno vasco. En concreto, se remodeló la zona verde, el mobiliario urbano y la señalética.

Además de los consejeros del Gobierno vasco, está prevista la asistencia de los diputados generales, alcaldes de las tres capitales, así como los principales representantes de las instituciones vascas, Eudel, Ararteko, partidos políticos y de la judicatura. Por su parte, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, encabezará la delegación parlamentaria que asistirá al acto de recuerdo y reconocimiento a todas las víctimas del covid-19.

Celebrado en torno a una secuoya plantada en memoria de todas las víctimas y una placa conmemorativa, el acto contará con una breve pieza musical y la intervención del lehendakari. Además, el Gobierno vasco ha invitado a los ayuntamientos a desarrollar eventos municipales de plantación de árboles y colocación de placas, en memoria del sentimiento de solidaridad con las víctimas de sus localidades.