Gorroño afirma haber sido "muy estrictos en hacer cumplir la ley"

Con un brote de coronavirus que poco a poco va remitiendo, y una situación "controlada" según aseguran desde el Ayuntamiento de Gernika-Lumo, su alcalde José María Gorroño salió ayer al paso de las críticas por su gestión del caso, especialmente las vertidas por EH Bildu. "Hemos cumplido minuciosamente la ley y hemos sido muy estrictos en hacerla cumplir", sentenció. Elaborado un Plan de Contingencia para hacer frente a las posibles masificaciones, que en algunos casos se dieron, la administración gernikarra ofreció datos: " desde el mes de julio hasta el 17 de agosto se sancionó a 148 personas por no llevar mascarilla, se han abierto 88 expedientes por botellón y se multaron a siete establecimientos hosteleros por no cumplir los aforos o las distancias".

La oposición municipal dio su punto de vista recientemente. EH Bildu apuntó a través de una nota que "ha quedado claro que el Ayuntamiento no tomó las medidas eficaces para evitar aglomeraciones. A pesar de que era previsible, no han sido capaces de tomar la iniciativa y diseñar un plan de prevención adecuado". Asimismo, incidieron que "la comunicación se ha utilizado de forma muy torpe, o quizá incluso maliciosa, enviando mensajes no completos, señalando a culpables y creando alarma". Gorroño contestó de forma contundente a esas críticas "malintencionadas". Además de que habrían tergiversado las declaraciones "interesadamente", aseveró que el documento hecho público por los miembros locales de la coalición "dice verdaderos disparates".

Gorroño negó que unas declaraciones suyas, en las que animaba a hacerse la prueba PCR a la ciudadanía, llevaran al colapso de los servicios sanitarios. El alcalde se hizo eco de una información de Osakidetza que señalaba que podría existir transmisión comunitaria. "Si en Euskadi se hacen diariamente 9.100 PCR, realizar aquí 600 al día, un 7%... Es incierto que se bloquee la sanidad". Con esa medida han conseguido "detectar positivos en varios establecimientos, evitando en parte, la transmisión", prosiguió el primer edil, que consideró "que generar alarma en una situación como esta es muy poco serio. No hay que buscar culpables porque de este modo no se resuelve nada".

El alcalde compareció junto al concejal de Cultura y Fiestas, Jokin Garatea, el concejal de Régimen Interior, Iñaki Gorroño y el jefe de la Policía Local, Javier Martín. Este último dio más detalles sobre el Plan de Contingencia. Y es que la sentencia del TSJPV que revocó los horarios impuestos a la hostelería –conocido el mismo 14 de agosto, primer día de no fiestas–, "nos complicó todo al ampliar el horario de cierre hasta las 03.00 o las 05.00 horas. Me reuní con la mayoría de hosteleros de la zona de ocio nocturno, de diferentes calles, les expresé como íbamos a estar situados", señaló. Muchos establecimientos optaron por colocar porteros. Pero Martín reconoció que tuvieron que actuar, incluso para desalojar algún bar.