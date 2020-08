Seis personas han fallecido con covid-19 este fin de semana en Euskadi

Seis personas infectadas de han fallecido a lo largo del fin de semana en Euskadi y Osakidetza analiza ahora si el coronavirus fue la causa directa de estos decesos o bien si se trata de pacientes con PCR positiva que murieron por otra patología.

La consejera de Salud en funciones, Nekane Murga, ha comparecido este lunes para informar de la evolución de la pandemia en Euskadi, que en las últimas horas ha dejado 453 nuevos casos, 208 menos que en el día anterior, aunque este domingo también se hicieron menos pruebas.

"Los datos reflejan que con respecto a hace tres semanas el número de fallecidos ha aumentado", ha constatado Murga, quien ha precisado que la comisión de seguimiento del covid-19 ha constatado en su reunión de hoy que "esta segunda ola sigue avanzado" y que aumentan las nuevas infecciones, las hospitalizaciones y también los fallecidos.

En la actualidad Salud da los datos de fallecidos semanalmente en el boletín del miércoles. Así entre el 10 y el 16 de agosto los muertos por causa directa del covid-19 en Euskadi fueron 3, 2 menos que en los siete días anteriores.

Murga ha valorado que el virus tiene ahora un desarrollo "más lento" que en primavera, pero que en todo caso es necesario "poner freno a esta onda ascendente", para lo que ha llamado a los vascos a cumplir las medidas de prevención: uso de mascarilla, higiene de manos, distancia interpersonal y "relaciones sociales más limitadas y controladas".

También es "fundamental" que quienes han vivido situaciones "de riesgo" en los últimos 14 días (no llevar mascarilla o usarla pero estar cerca de personas no convivientes) "restrinjan su movilidad y reduzcan sus relaciones", y también que quienes deben estar confinados "cumplan estrictamente" ese confinamiento desde antes de conocer el resultado de su PCR y hasta el final de la cuarentena incluso aunque no tengan síntomas.

"Vamos a convivir con el virus durante los próximos meses. Esa convivencia debe permitir el máximo de actividad. Es necesario que en los próximos días consigamos disminuir el número de contagios y que entre todos frenemos la curva ascendente", ha recalcado.

Preguntada por la posibilidad de que un juez tumbe alguna de las restricciones aprobadas la semana pasada, la consejera en funciones ha defendido que todas las decisiones que el Gobierno vasco ha tomado en relación con la pandemia han "buscado proteger la salud de los vascos".

Ha reconocido no obstante que "no hay antecedentes" de esta situación y que la ley no preveía algo así, por lo que puede darse el caso de que los jueces deban pronunciarse sobre alguna de las nuevas restricciones si alguien las recurre ante los tribunales.