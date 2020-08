'Handi', una vaca de récord Guinness en Abadiño

Con más de 1.500 kilos, el animal se ha criado en el barrio de Gaztelua con Jacinto Iturriagaetxebarria

sE llama Handi, es abadiñarra y tiene el honor de ser la vaca más grande del mundo. Criada con mucho mimo y dedicación en el caserío Gaztelubeitia de Gaztelua, a día de hoy pesa más de 1.500 kilos y tiene siete años. "Tengo que reconocer que llevo toda la vida en el caserío y he visto muchas vacas grandes, pero ninguna como Handi", explicó con cariño en la jornada de ayer Jacinto Iturriagaetxebarria, dueño del impresionante ejemplar.

Nacida el 13 de diciembre de 2013, su criador no olvida la fecha, la charolesa come al día entre treinta y cinco kilos de pienso y forraje. El pasado mes de junio, el animal pesó 1.494 kilos, por lo que ha rebasado con creces los 1.500 kilos. Estas cifras le convierten en el ejemplar vacuno de mayor peso del mundo, ya que hasta el momento se conocían ejemplares de frisona de Australia con 1.350 kilos, pero Handi ya le supera en más de 150. "Ya tuve una vaca que pesaba 1.461 kilos, pero en canal no sobrepaso los mil; con Handi creo que lo conseguiremos y batiremos el récord. Muchas vacas llegan a los 1.200 kilos, pero de ahí para arriba es muy complicado encontrar ejemplares", puntualizó el ganadero.

Reconociendo que "es mi niña", Jacinto define a la vaca como "mansa y tranquila". El día a día de Handi en los amplios terrenos de Gaztelua se caracterizan mayormente por una buena alimentación y todos los cuidados que requiere un animal de estas características. "Hemos pasado muchas horas juntos; me conoce perfectamente y yo a ella, lo mismo", apuntó con cariño el ganadero, mientras acariciaba al animal.

Habiendo criado ejemplares que han llegado a superar los 1.400 kilos, obteniendo reconocimientos por ello, Jacinto se mostró tranquilo ante la posibilidad de lograr un récord Guinness. "No me quita el sueño. Me encanta cuidar a las vacas y en alguna otra ocasión que he superado algún récord tampoco me vuelvo loco. Soy una persona tranquila a la que le gusta su trabajo en el caserío; nada más", defendió humilde y sincero.

En el caso de cárnicas Oldeko, que han comprado el animal, se mostraron maravillados con el ejemplar. Fundado hace un cuarto de siglo, el negocio vizcaino dedicado a la carne se inició en los años 50 y ya son tres generaciones las que vienen dedicándose a esta labor. "Tengo que reconocer que no es normal encontrar hembras de este tamaño. Jacinto mide 1,82 metros y es impresionante ver cómo el animal le supera en altura. Handi ha sido criado con mucho cariño y mimo todos los días; eso se refleja en la calidad del ejemplar", valoró Miguel Olabarri, responsable de la empresa cárnica que se mostró orgulloso de que su hijo Xabier, tome el relevo del negocio. "Fueron mis padres los que comenzaron hace setenta años en este mundo y siempre es bonito que tenga una continuidad en el tiempo. Defendemos y valoramos el trabajo de nuestros ganaderos y seguiremos haciéndolo", añadió entusiasmado con su trabajo.

Para san Blas



Si las condiciones físicas del animal lo permiten, a Jacinto le gustaría sacrificar a Handi coincidiendo con las fechas de la tradicional feria de San Blas, en Abadiño. Todavía resta más de medio año para febrero por lo que habrá que examinar la evolución del ejemplar que superará ampliamente los 1.000 kilos en canal, lo que supondría un nuevo hito. "Tenemos que ver si responde bien a su peso porque suelen sufrir mucho de las patas y terminan con problemas para andar. Lo que no queremos es que el animal sufra", dejó muy claro su dueño.

Una vez llevado a cabo el sacrificio, las personas interesadas en degustar la carne de Handi, vaca más pesada del mundo, podrán hacerlo ya que la empresa encargada de su venta entregará pedidos a través de su página web (oldeko.com). "Ya tenemos algunos compromisos adquiridos con algunos clientes, pero muchas personas podrán saborear esta carne, seguro que deliciosa", adelantaron sus responsables.

A medida que la gente se ha enterado de que el animal puede lograr un récord Guinnes debido a su pesaje, la expectación, a pesar de ser agosto, es máxima estos días en el barrio abadiñarra de Gaztelua. Muestra de ello, "fue curioso como el pasado fin de semana un montón de coches hacían cola a las puertas del caserío para poder sacarse fotos con Handi", explicó entre risas su dueño.

Con la humildad y tranquilidad que la caracterizan, Jacinto seguirá cuidando y mimando a las nueve vacas que tiene en las cuadras y terrenos de la explotación. "La mujer me suele decir que las quite, pero no lo haré porque me encanta cuidarles y disfruto muchísimo con ellas", indicó, dejando claras sus pretensiones Iturriagaetxebarria.

