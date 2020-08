Al menos 50 fallecidos en dos pateras que se dirigían a Canarias

Un total de cincuenta emigrantes han muerto ahogados tras hundirse dos pateras. Un total de 40 emigrantes subsaharianos han muerto tras el naufragio de la patera en la que zarparon desde las costas de Nuadibú, a 470 kilómetros de Nuakchot, y con la que pretendían dirigírse a Canarias, según informó hoy a Efe una fuente de seguridad.



El naufragio se produjo en alta mar, no lejos de la costa, según explicó la misma fuente que añadió que se ha rescatado a un solo emigrante con vida. Basándose en los testimonios del único superviviente de esta patera naufragada, la misma fuente indicó que esta embarcación salió de Marruecos con la intención de llegar a las islas Canarias.



Esta embarcación sufrió una avería y se quedó varios días a la deriva sin que fuese localizada, explicó la misma fuente que añadió que posteriormente los ocupantes decidieron tirarse al mar pero se ahogaron todos, menos el único supervivientes que fue encontrado por casualidad por las autoridades mauritanas en las costas de Nuadibú.



El superviviente (procedente de Gambia), que se encuentra actualmente en un centro hospitalario en la misma ciudad, no era capaz de recordar la fecha de salida de Marruecos ni el número de días que pasaron en el mar.



El enviado especial de ACNUR para la situación en el Mediterráneo Central, Vincent Cochetel, subrayó en su cuenta en Twitter que ACNUR y la OIM junto con las autoridades mauritanas y los otros socios "están tratando de intensificar los esfuerzos para prevenir tales tragedias", y deploró que "los traficantes siguen mintiendo a sus clientes".





New shipwreck off the coast of Nouadhibou #Mauritania of approximately 40 persons on board, there is one survivor (from Guinea). UNHCR & IOM along with authorities & partners are trying to step up efforts to prevent such tragedies, but traffickers keep lying to their clients.