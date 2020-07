Murga ve "una aberración" exentar a enfermos respiratorios de llevar mascarillla

La consejera de Salud, Nekane Murga, ha remarcado que las personas con enfermedades respiratorias "son los que más se benefician de no infectarse de covid", por lo que "cualquier tipo de fomento de que estas personas no lo lleven es una aberración". "Cualquier persona a la que la mascarilla le pueda provocar una insuficiencia respiratoria, si coge covid, no sobrevivirá", ha advertido.

En una rueda de prensa en Gasteiz, tras la reunión de la comisión de seguimiento de la covid-19, para anunciar nuevas medidas para frenar los contagios, la consejera se ha pronunciado de este modo en relación a la denuncia en la que ha hecho pública este lunes el Colegio de Médicos de Bizkaia (CMB), que ha advertido de que algunos de sus miembros han sido objeto de reclamación por haberse negado a indicar, en un informe médico, la exención del uso de la mascarilla.

"Está injustificado absolutamente que alguien defienda en este momento, con esta situación epidémica, no llevar mascarilla", ha subrayado Nekane Murga, que ha incidido en que, además, "quienes tienen enfermedades respiratorias son los que más se benefician de no infectarse de covid".

De este modo, ha alertado de que "cualquier persona a la que la mascarilla le pueda provocar una insuficiencia respiratoria, que le cueste respirar, si coge covid no sobrevivirá". De este modo, ha incidido en que la mascarilla "lo que te reduce la capacidad respiratoria es menos de un 10%" y el covid "mucho más".

La consejera ha insistido en que "cualquier persona con enfermedad respiratoria crónica o con enfermedad cardiaca, si ponerse una mascarilla en reposo o para una actividad mínima diaria le provoca insuficiencia respiratoria, tiene realmente una capacidad respiratoria muy baja y, si coge la infección, será muy grave para ella".

ASMA, BRONQUITIS CRÓNICA...

Por tanto, ha remarcado, "si una persona es asmática, tiene bronquitis crónica, tiene una insuficiencia respiratoria restrictiva o cualquier tipo de patología, entiendo que le pueda resultar molesta la mascarilla e incluso le puede reducir algo la capacidad respiratoria". "Pero, les puedo asegurar que, si esa personas coge covid, las consecuencias pulmonares que tiene con esa reserva respiratoria serían muy graves", ha reiterado.

Por ello,. "Cualquier tipo de fomento de que estas personas no lo lleven me parece una aberración", ha concluido.