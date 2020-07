Desnudos frente al covid

DESNUDOS ante el covid. Ahora mismo solo nos queda protegernos y proteger al resto usando las mascarillas". Rotundo y con un mensaje claro, directo... ¡Protégete! El fotógrafo vizcaino Asier Gómez lanza en las redes sociales una campaña con imágenes suyas con el objetivo de concienciar a la población, en especial a los más jóvenes, sobre la necesidad de utilizar la mascarilla. "Depende de nosotros que el virus se termine muriendo. Por eso es clave que pongamos todos los medios a nuestro alcance para frenar su propagación. Ahora mismo, hasta que no salga la vacuna, solo nos queda respetar las distancias, la higiene y ponernos las mascarillas", destaca el fotógrafo.

En las fotos de la campaña aparecen los modelos Naiara Guerra y Gilbert Kosi con el torso desnudo y protegidos con mascarillas en dos colores, negro y blanco, diseñadas por el creador vizcaino Eder Aurre y dos palabras: Zaindu burua (Cuida tu cabeza). En este proyecto, totalmente altruista participa además Amaia Lauzirika quien se ha encargado del estilismo y de la peluquería de los dos modelos de la campaña. Según explica Gómez, la idea surgió durante el confinamiento, pero a medida que han ido pasando las semanas y ante el desarrollo de la pandemia el proyecto cobra mayor sentido. "Estamos en un momento en el que el virus ha vuelto a coger fuerza y el uso de las mascarillas es obligatorio en todos los ámbitos", cuenta el fotógrafo. Pese a la obligatoriedad, todavía hay quien se resiste a cubrirse con este protector, un acto, tal y como asegura Gómez, "muy irresponsable": "A todos nos da pereza llevar mascarilla, pero ahora mismo no nos queda otra que hacerlo. Sin embargo, todavía hay mucha gente que no se la pone. Es cuestión de educación, respeto y por protección. En los países asiáticos llevan años utilizando mascarilla para no contagiar al resto", recuerda.

Con esta iniciativa Gómez no pretende más que aportar su granito de arena en esta complicada situación por la que atraviesa la sociedad. El fotógrafo ideó este proyecto porque echó de menos una campaña de prevención "clara y directa que llegase de forma fácil al colectivo más joven. "Desde los medios de comunicación se nos dan muchas cifras y estadísticas, pero he echado de menos una imagen visual que calase de manera directa entre la población. Por eso se me ocurrió dar forma a esta iniciativa", cuenta. El principal objetivo es que llegue al mayor número de personas: "Si hay una ONG o institución que quiera utilizar la campaña, no tendría ningún problema en cederles los derechos sin pedir nada a cambio porque lo que queremos es que el mensaje y las imágenes llegue al mayor número de público", adelanta el artista.

Foto del beso

Dentro de la campaña que desde esta semana se difunde por las redes sociales, Asier Gómez juega con otra imagen en la que los dos modelos se dan un beso con la mascarilla puesta y con la frase: Póntela, pónsela, un lema rescatado de la campaña contra el sida en la década de los 80. "La foto del beso queríamos que reflejase el amor en tiempos de pandemia. Y Amaia Lauzirika tuvo la idea de crear un paralelismo con la otra gran crisis que se vivió en los años 80, con el sida. De ahí lo del Póntela, pónsela. En aquella pandemia dependió de nosotros poner freno a la propagación del virus y ahora, de otra manera, también depende de nosotros y nosotras", afirma el fotógrafo. Eder Aurre se encargó del diseño de las mascarillas. Eliminó cualquier atisbo de moda e impuso la sencillez para dar forma a una imagen limpia. "Le llamé a Aurre y desde el primer momento me dijo que no tenía ningún problema en participar del proyecto. Estoy contentísimo con el resultado. Ahora solo esperemos que cale entre la gente".