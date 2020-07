Viajar por el mundo sin salir del Casco Viejo

LOS comerciantes y hosteleros del Casco Viejo invitan a los clientes a viajar por los diferentes continentes; no es necesario tomar un avión, ni hacer la maleta; con tan solo un recorrido a pie por las Siete Calles de Bilbao el mundo está más cerca. Una buena dosis de imaginación y optimismo son los componentes necesarios para lograr que el viaje sea inolvidable.



A través de una innovadora campaña, que se extenderá desde este mes a noviembre, la Asociación de Comercios, Hostelería y Empresas del Casco Viejo de Bilbao, Zazpikaleak, convierte el enclave histórico bilbaino en los continentes del mundo, de modo que los visitantes puedan disfrutar de las diferentes culturas del planeta a través de sus calles, escaparates y tiendas, de sus pintxos y hostería en general, además de valerse de concursos y sorteos y otras iniciativas comerciales. "De lo que se trata es de que la gente se enganche y repita", afirma la presidenta de la Asociación del Casco Viejo, Eider Txarroalde. En su caso, desde la Óptica Jesús que regenta en la calle Askao, no ha dudado en customizar su escaparate con una gran foto del Gran Cañón americano. La artista del escaparate ha sido su madre, quien ha recreado con tela y motos las largas carreteras de la famosa ruta 66. "Me encanta esa zona. Teníamos pensado ir, pero por el momento nos conformaremos con verlo en el escaparate", relata Eider.

La campaña, denominada La vuelta al mundo en las 7 calles – Munduari bira 7 kaleetan, cuenta con diferentes acciones de animación: música, baile, teatro, gastronomía, visitas guiadas, concursos, además de elementos de decoración en las calles y comercios. "Julio hemos empezado con el continente americano", puntualiza Txarroalde, quien considera vital avivar la ilusión en estos tiempos que toca vivir con el covid.

Laura Bazán lleva desde el 98 vistiendo a novias. Desde su negocio en la calle Askao participa en la campaña invitando a sus clientes a viajar a las paradisíacas playas de Hawaii de las que se enamoró: "Al final hay que cambiar de chip, ver las cosas desde una perspectiva positiva, pensar en las bodas... Es una idea preciosa poder viajar por el mundo sin salir del Casco Viejo". En este caso, Laura ha recreado en uno de sus dos escaparates una boda en la playa en la que la protagonista es una novia vestida con un vestido estilo boho chic, con flecos inspirado en las faldas hawaianas. "He colocado unas tablas se surf, una de ellas es de Hawaii, de Donald Takayama, quien ganó campeonatos de surf a primeros de los setenta", aclara. Para ella, que está acostumbrada a regalar ilusión, considera fundamental trabajar por recuperar las ganas y el positivismo.

Pasaporte

El viernes se comenzó a repartir el pasaporte. Los comerciantes del Casco Viejo darán la oportunidad a todos sus clientes de beneficiarse de un pasaporte exclusivo para comprar en sus tiendas y que les podrá reportar tres premios, de 1.000, 500 y 200 euros. Los clientes podrán ir rellenando el pasaporte con los sellos que consigan por sus compras. Se repartirán 25.000 unidades a partir del 10 de julio. Para poder entregar el pasaporte y participar del sorteo final, que se celebrará en Navidad, los clientes deberán hacer compras por un mínimo de 5 euros y rellenar, con al menos un sello, tres de los cuatro sectores señalados: estética, salud, servicios y turismo; hostelería y alimentación; moda, y hogar y regalos. Cada cliente podrá completar los pasaportes que desee. Una vez rellenado, deberá entregarlo en los comercios adheridos.

Una barbacoa al puro estilo americano decora desde hace días el escaparate de la tienda Tuinkis, establecimiento especializado en alimentación de América del Norte. La creadora de esta idea, repleta de color, llena de salsas y productos para asar en la barbacoa es Janire Chaparro. Con su vitalidad y positivismo, Chaparro, desde el número 54 de Artekale, se muestra satisfecha con poder participar en esta campaña para impulsar el comercio y la hostelería. "Me parece que decorar los escaparates, ofrecer una imagen de color a los clientes es fundamental. En mi opinión hay que cuidarlo más", afirma la responsable de la tienda.

El Oráculo de Delfos atrapa al cliente por el aroma a incienso y por la amplia variedad de productos esotéricos, piedras, velas y figuras procedentes de diferentes partes del mundo con las que cuenta en su tienda en la calle Askao. A Ricardo Palmeiro, responsable del negocio, le parece "fantástica la idea de poder viajar por el mundo sin salir del Casco Viejo". "Nos venía como anillo al dedo... Tenemos un escaparate inspirado en América con personajes del Oeste... y otro de los escaparates dedicado al continente asiático. En agosto dedicaremos un espacio a la mitología vasca", explica.

No son tiempos fáciles, pero de nada sirve cruzarse de brazos y esperar. Por eso, para Palmeiro es fundamental unir las fuerzas y realizar actividades que reactiven el consumo. "Somos conscientes de que este año no va a ser un año de mucho movimiento de turistas, por eso es importante impulsar el comercio local. Llevamos poco en la asociación, pero estamos muy contentos", explica Ricardo Palmeiro.

Este mes la campaña se centrará en América; agosto, en Euskal Herria; septiembre, en Asia; octubre, en África; y noviembre, en Europa. "El covid no va a quitarnos la ilusión por viajar", concluyen desde la asociación.