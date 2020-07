'¡Vota por mí! Nire alde bozkatu!', campaña de Unicef.

No tienen derecho a voto, pero las decisiones que se toman les afecta. Unicef Euskadi lanza una campaña para que los políticos tengan en cuenta a los niños/niñas y adolescentes. Son ellos los que solicitan con su voz que a partir del 12 de julio no se olviden de tenerles en cuenta a la hora de idear las diferentes políticas en el País vasco. En Euskadi los niños/niñas y adolescentes representan una población de 350.000. La sociedad que no asuma colectivamente su papel de contribuir en la protección y desarrollo de la infancia tendrá que aceptar futuros costes públicos y privados cada vez más altos. Por ello, desde UNICEF Comité País Vasco se hace un llamamiento en favor del voto por la infancia y adolescencia para las próximas elecciones.



Isidro Elezgarai, Presidente de UNICEF Comité País Vasco, ha valorado que "la pobreza, la desigualdad, la educación o la protección frente a la violencia" son desafíos fundamentales de nuestra sociedad, cuyas soluciones deberían ir incluidas en los programas electorales y tenidos en cuenta por todas las personas que el domingo acudan a votar.