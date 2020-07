La estabilización del profesorado interino, prioridad de este curso escolar

El sistema educativo no ha dejado de estar en la palestra pública durante estos meses atípicos para la enseñanza. Ni siquiera el covid-19 ha dado una tregua a una de las dianas preferidas del descontento sindical. El pescozón económico y social de la pandemia ha hecho mucho daño en empresas de transporte escolar, en las haurreskolas, en los servicios de comedor,€ Un mosaico de desdichas sobre las que el Departamento que dirige Cristina Uriarte trabaja para tratar de buscar una solución.

En próximas fechas, por ejemplo, está previsto que se resuelvan las alegaciones planteadas por los centros educativos sobre los servicios de comedor en la era postcovid pero, tal y como ha podido saber DEIA, no se prevén cambios en el funcionamiento del mismo. Sí que habrá novedades en los barnetegis que, de momento, quedarán suspendidos. La medida ha sido adoptada por precaución ante la posibilidad de que una nueva ola de la pandemia llegue con el curso ya lanzado y devuelva a la ciudadanía a un escenario de restricciones y confinamiento. "Se ha decidido no ofertarlo temporalmente debido a que los programas implican pernoctaciones del alumnado en albergues", apostillaban fuentes oficiales.

No obstante, la gran apuesta del Departamento de Educación para este 2020-2021 será la consolidación del profesorado interino. La Orden de Estabilización publicada el pasado 1 de junio es la materialización del compromiso alcanzado con la mayoría sindical en mayo de 2018. Para el profesorado de Infantil y Primaria supondrá a partir del curso que viene la continuidad en la plaza a la que accedan en próximas adjudicaciones. Una circunstancia de gran trascendencia en tanto en cuanto abre la posibilidad de acometer con garantías proyectos en los centros educativos, por no hablar de las ventajas que la estabilidad laboral proporciona a nivel personal al profesorado.

Un hito en las políticas educativas que ha sido trabajado con discreción durante todos estos meses de incertidumbre y que ya ha sido compartido con las direcciones de los centros educativos y en las mesas de diálogo mantenidas con los agentes sindicales que han participado en las mismas. El próximo curso, por tanto, el proceso de estabilización del profesorado interino de Infantil y Primaria "tendrá carácter prioritario en lo que respecta a los procesos de adjudicación y provisión de plazas", confirmaban fuentes del Departamento de Educación. El propósito es que todo el profesorado interino pueda acceder a una plaza en base a criterios de igualdad y consolidarse en la misma hasta su ocupación definitiva a través de los procedimientos reglamentarios, apuntaban las mismas fuentes.

Comisiones de servicio "Por razón de este carácter prioritario, en determinados programas las comisiones de servicio del profesorado interino de Educación Infantil y Primaria han quedado sin efecto para el próximo curso, pues su convocatoria o prórroga hubiera supuesto un detraimiento del número plazas disponibles y una quiebra del principio de igualdad, sin que esto suponga en ningún caso que los programas o proyectos desaparezcan o se vean mermados", describían las fuentes consultadas.

El hecho de que no se vayan a prorrogar algunas comisiones de servicio (una especie de bolsa de trabajo para puestos que requieran un perfil especial, para proyectos específicos o para la puesta en marcha de nuevos proyectos, por ejemplo) no implicará que haya recortes ya que el personal integrado en alguno de esos grupos de trabajo podrá acceder a la estabilización acogiéndose a esa misma Orden y hacerlo en condiciones de igualdad. Y en el caso de que las plazas no fueran cubiertas se convocarán de nuevo comisiones de servicio para atender a la actividad. Una batería de medidas encaminadas a seguir mejorando la calidad educativa que complementan las Ofertas Públicas de Empleo.

El futuro del programa de Necesidades Educativas Especiales (en el que se incluyen recursos como las aulas estables, las unidades terapéuticas educativas o los centros de rehabilitación e integración social) también está siendo abordado. En la actualidad está compuesto por 185 profesionales de los que 50 serían personal interino de Primaria y, según ha podido saber DEIA, "se está hablando con los distintos servicios" para que en la medida de lo posible no se prorroguen las comisiones de servicios para que puedan acceder a la estabilización a través de la Orden. Si tras el proceso quedaran plazas sin cubrir se convocarán nuevamente las comisiones de servicio.

IRALE

Cursos 'R'

Liberación. Educación han decidido suspender los Cursos 'R', que son una parte de las actividades que desarrolla el personal de Irale (encargado de euskaldunizar, alfabetizar y reforzar el nivel de euskera del profesorado) y que supone la liberación de los docentes participantes, suponiendo que nuevas personas atiendan su labor en los centros.

Refuerzo

Berritzegunes. De cara al curso que viene y ante la necesidad de refuerzo del euskera en algunos centros educativos, se plantea un proyecto de refuerzo, tal y como se propone en la Resolución de Inicio de curso remitida a los centros educativos, en el que se ofertarán para el desarrollo del mismo plazas en comisión de servicios. Los berritzegunes prepararán material para el alumnado que no ha tenido contacto con el euskera en los últimos meses.