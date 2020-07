Así ha sido el txupinazo de los no Sanfermines 2020 en Iruñea

Así ha sido el no txupinazo en Iruñea

La ciudadanía de Iruñea ha dado ejemplo este lunes 6 de julio. No ha habido multitudes ni actos festivos en el corazón de lo que debería haber sido una fiesta. Pamplonesas y pamploneses han dado la talla y han respondido al llamamiento de las instituciones en unos NO Sanfermines suspendidos por la pandemia de coronavirus. No ha habido ni chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, ni masificación en las calles, ni almuerzos en la vía pública.





La plaza del Ayuntamiento de Pamplona, a minutos de que dieran las 12.00 horas, cuando deberían haber comenzado los Sanfermines 2020. Javier Bergasa

PAÑUELO ROJO EN EL AYUNTAMIENTO DE IRUÑEA

El gran pañuelo rojo que se ha desplegado en la plaza Consistorial. @PamplonaIrunaPM

DESPLIEGUE POLICIAL

Efectivos de la Policía Nacional vigilan los accesos este lunes a la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona EFE

Las doce del mediodía del 6 de julio, el momento más esperado por los pamploneses, en el que debían dar inicio los Sanfermines de 2020, ha sido el elegido por el Ayuntamiento de Iruñea para desplegarcon el lema "Los Viviremos". La lona, de, que ha sido desplegada desde los balcones de la segunda planta, lugar donde se lanza el txupinazo, por trabajadores municipales. Permanecerá colgada hasta el día 14 de julio.Con ese gesto simbólico y consciente de que en ese momento las miradas de muchas partes del mundo estaban puestas en Iruñea, el Consistorio pamplonés ha querido recordar quepero que el que viene, las fiestas llenarán de nuevo las calles de la ciudad.Aunque no ha habido incidentes en Iruñea, muy llamativo ha sido elde la capital navarra, con controles exhaustivos tras las suspensión de las fiestas debido al coronavirus. Algunos vecinos han expresado su malestar por la gran cantidad de agentes desplegados en unas horas previas al no txupinazo en las que no se ha visto en la ciudad ningún atisbo de que pudieran congregarse multitudes.La presencia de antidisturbios de Policía Nacional en el Casco Viejo ha causado cierto revuelo.