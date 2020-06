Máster en lenguaje del coronavirus

Coronavirus

No necesita presentación alguna. Se instaló en nuestras vidas como un hijo divorciado en plena crisis de los 40 y es trending topic recurrente. El rey del nuevo diccionario coronavírico. Comenzamos a usarlo mal, pero ya todo el mundo sabe que no se llama así la enfermedad, sino que es el virus, y que tiene más familiares, más coronavirus, que son virus respiratorios, como la gripe. Un máster en Medicina.





Covid-19

Llegó más tarde. Se lo pusieron en algún laboratorio y como suena a taco, costó introducirlo en nuestro diccionario, pero ya todo el mundo sabe que la enfermedad que provoca el coronavirus dichoso se llama covid y el número le cayó en suerte. Es un término inclusivo, progresista, enemigo a rabiar de la plataforma ultraconservadora Hazte Oír desde que un día, de la noche a la mañana, se nos hizo transgénero y nos dijeron que pasaba a ser femenino, en vez de masculino. Comenzamos llamándole el covid y, pese a la resistencia de cabeceras como la nuestra, que sigue sin mirarle el DNI, ahora se hace llamar la covid.





Aplauso sanitario

Significa que si aplaudes mucho y muy fuerte, la elevada temperatura que alcanzan las extremidades superiores pueden llegar a hacer el efecto pirólisis del horno y se quedan como limpias. Se hacía a las 8.00 de la tarde. Algunos se creen que significa salir al balcón a aplaudir a las ambulancias si encienden la sirena. Aquí he estado valorando seriamente ponerme serio. He decidido que no. Pero gracias a todos. De corazón. Y perdón, al mismo tiempo, por no haber respondido -hablo en nombre de todos- como debiéramos. Sobre todo en la desescalada. Un abrazo, Julio (este ni me lee, pero bueno). Vale para todos sus compañeros de profesión.





Carga viral

Es como cuando éramos niños. A veces íbamos de barro hasta las orejas y otras, aunque sucios, se podía arreglar en la lavadora. Ahora en vez de barro, se mide la cantidad de bichos que llevas, pero la relación es la misma. Más barro=bichos, peor. Menos barro=bichos, mejor.

Cogobernanza

Se escucha mucho, pero no sé si la peña aprobaría en un examen. Yo me juego 100 pavos a que no. ¿Han abierto ya las máquinas de apuestas? El prefijo quiere decir que haces algo con alguien. Indica colaboración, acción conjunta, como corresponsabilidad. La Real Academia Española de la Lengua quiere quitarla del Ibex 35 para meter a una offshore de algún miembro jubilado de la realeza.

Desescalada

Antes la hacían los alpinistas y ahora todos desescalamos. Sin cuerdas ni anclajes de seguridad, aunque al fondo nos espere el suelo y sepamos que nos vamos a dar de bruces con el cemento. Es sinónimo de esperanza y podría estar alentada por plataformas como ¡Basta ya!. Se le esperaba. Yo desescalo, tú desescalas, él desescala, nosotros desescalamos€

Distancia física

Significa que puedes hacer lo que quieras a los cinco minutos. Es como un periodo de cuarentena. Al principio, te tienes que apartar un poco. Es como si ser antipático de repente fuera guay. Yo antes pensaba que un tío del barrio del campo de fútbol de Beasain era una sota. Ahora resulta que era un adelantado a su época. Puede ser útil, eso sí. La distancia física es la excusa perfecta para esquivar al vecino del quinto€ aunque es una faena si eres joven y quieres seducir a la del tercero. También vale para el del segundo. Cuestión de gustos.

EPI

A este ya le conocíamos de antes. Era amigo de Blas y se iban de jota a fiestas de Idiazabal a finales de enero y principios de febrero. Dos gamberros. Ahora su significado es otro. Equipos de Protección Individual. Cuando yo era niño, era algo así como llevar a la abuela al lado. Si se metía alguien contigo o te llevabas un balonazo en la plaza, aparecía tu equipo de protección individual (amama). Hoy se asocia con mascarillas y temas sanitarios, pero en realidad son mucho más. Y todos los trabajadores, cada uno en su tarea, deberíamos contar con ellos.

Estado de alarma

El hermano pobre, por no decir el tonto de la familia, se ha hecho famoso. Todos habíamos oído hablar de pasada, y quizás sin saber qué es, del estado de excepción, y si me apuran, del de sitio; ¿pero del de alarma? ¡Anda ya! Las alarmas antes las instalaban Prosegur o Securitas y alertaban de la presencia de cacos. Ahora es un estado, con minúscula, nada que ver con el Estado catalán (¿Qué fue de él?), con mayúsculas, ni del Estado libre asociado. No vale para sacar tanques a la calle, pero nos ha tocado bastante la moral. Es la única herramienta válida para que un hijo de 18 años te haga caso cuando le dices que no salga de fiesta. Solo al principio.

ERTE

Tiene su miga. Hemos pasado casi todos por ahí. Expediente de Regulación Temporal de Empleo. ¡Toma ya! Y la gente ni se inmuta. Todos sabemos lo que es. Solo conocíamos a su primo el ERE, malvado, ese que nos meten por los orificios ocultos cuando no salen las cuentas. Este dicen que es un invento. Te lo meten -aplican- y estás salvado. Al tiempo. Demasiado bien nos llevamos.

FFP1 y FFP2

Si te lo dicen antes de la pandemia, te crees que estás hablando con el director de una escuela de Formación Profesional. A mí me vino un día uno y le dije que yo fui a la uni, que me dejase en paz. También se le dice N95 o KN95. Made in China, para que nos entendamos. Debe ser una mascarilla y, cuanto mayor es el número, más cara. Como los Audis.





Franjas horarias

Ahora sabemos que todo tiene su hora. Es más, todos tenemos nuestra hora y no solo para morir. Las hay para niños y para abuelos. Es como la raya de la carretera, si te sales y te ve la Guardia Civil, me vale la Ertzaintza, te cae un puerro.

Gel hidroalcohólico

Ni se bebe ni sirve para la ducha. Un fotógtrafo nuestro ya lo usaba con regularidad y se cabreó mucho cuando, tras años siendo el raro de turno que iba a la farmacia a por su bote, un día le dijeron que no había, porque todo Dios lo estaba pidiendo. Y cuando se lo trajeron, valía el doble. Ese día coincidí con él haciendo un reportaje y no estaba para tonterías. Lo demás, es bastante majo.

Higienizar

Palabra familiar para los varones vascos. Ir a mear al bar y enterarte de quién "limpia e higieniza" la taza que estás salpicando no es nada nuevo en estas tierras. Más complejo para las chicas, que miran hacia la puerta cuando se ponen. La palabra no tiene gran misterio. Lo decía mi abuela siempre: "Lávate las manos antes de comer y después de tocarte el culo y el pito. Se aplica en grandes superficies: tres traseros o más de extensión.

Hipoclorito (¿de sodio?)

Esto yo no sé qué es. Lo habrá puesto algún compañero en la lista, algún listillo (ya hablaré con él o ella). Debe haber leído más que yo. El único de su familia que me suena es el hipopótamo. Ojo, que me interrumpe mi mujer ("Estoy teletrabajando", luego les cuento), que me ha escuchado hablar en voz alta. Dice que es la "lejía". "¿Tú no has dado Química nunca o qué?", me dice. Sí la di, pero no le hice mucho caso y me apunté a Latín.

Inmunidad de rebaño

Quiere decir que si te escondes detrás del compañero, la piedra probablemente no te dé a ti. Va en contra del refranero español y aquel dicho de "mejor solo que mal acompañado".

Mascarilla quirúrgica

Sería el Graduado Escolar de toda la vida. Ni FP1, ni FP2, ni universidad. Es más barata y si la llevásemos todos sería suficiente. Lo verde se pone hacia fuera, por cierto. Y también hay que cubrirse la nariz.

Medidas restrictivas

Es un castigo. Como cuando hacías alguna barrabasada y no te compraban el Colajet en verano.

Nueva normalidad

Aún no sabemos cómo es, pero nos lo imaginamos. Se supone que iba a ser la tiranía de la mascarilla, y va camino de la anarquía enmascarada. Barra libre en el bar y mascarilla en la escuela y el curro. "Otro café, cariño". ¡Bendito teletrabajo!

Ozono

Un bluf. Primero era una capa y ahora algunos la han empezado a usar como colonia a la entrada de algunos sitios, pero resulta que es perjudicial precisamente para las personas con problemas respiratorios, así que en vez de terapia, se usa para higienizar y desinfectar superficies. Competencia desleal al hipoclorito.

Pandemia

Palabras mayores. Ni la OMS sabía lo que quería decir, hasta que se lo repitieron tanto en la tele, que la declararon no sé qué mundial€ Patrimonio de la Humanidad, creo. Significa que no te pones malo tú solito, sino que lo hacen muchos a la vez. No es cosa buena. Parecido a la epidemia, pero a lo bestia.

Pangolín

Cerramos la lista con el príncipe de la fiesta, el pangolín, un animal raro de narices que nadie había visto nunca ni en pintura y ahora aparece en las pesadillas de los niños. Feo como el demonio, pero exquisito manjar para los chinos, que también se lo pueden comer crudo si no tienen fogón a mano. Enemigo político del murciélago, se echan las culpas el uno al otro, como el presidente Sánchez y el opositor Casado. Si se topan con uno, por favor, déjenlo en paz.

Bakio ha regulado cómo se deberá usar su playa este verano para evitar posibles contagios por coronavirus. Jose Mari Martínez

Playa dinámica

Curiosamente, se le llama a aquella en la que no puedes salirte del guion. Es completamente antinatural. Como si el cura pasase por el caserío a la hora de la comida y no se sentase en la mesa. El anticristo.

PCR

Me quito el sombrero. Es el mayor logro del coronavirus. Que le preguntes a tu abuela y sepa lo que es una PCR. Aunque los listillos de turno le llamaron así porque dicen que responde a las iniciales de Reacción en Cadena de la Polimerasa (en inglés de Boris Johnson, por supuesto), significa que te voy a meter un bastoncillo hasta la gargantilla y aguántate las arcadas, que la tenemos. Ahora las hacen y te dan el resultado en menos de 24 horas, pero cuando hacían más falta nadie sabía dónde estaban.

Policías de balcón

Todos llevamos uno dentro. La diferencia está en la contención. En abrir la boca o no hacerlo. Si Einstein midió la energía como E=mc2, la probabilidad de convertirse en policía de balcón sería algo así como TSNH (Tiempo Sin Hacer Nada) x DC (Día de Confinamiento) / SRS (Seguidores en Redes Sociales) al cuadrado. Figura muy socorrida si el vecino que te cae mal tiene perro y le deja cagar dos veces en el mismo paseo.





Reconstrucción nacional

Estamos hablando de Pablo Casado. La estrella nacida en la última guerra intestina del PP. Es uno de mis personajes favoritos de esta crisis. Muy por encima del rey emérito. En argot callejero quiere decir que van a activar otro plan Zapatero, dinero para hacer aceras, que como no las hemos usado durante el confinamiento, se han deteriorado por desuso. Dicen que hay que ponerse de acuerdo. Miedo me da.

Resiliencia

Esta es para nota. Palabra intrusa que se ha colado en esta lista. Parece ser que tiene que ver con la capacidad para aguantar lo que te echen, ya sea un ERE, un ERTE, hipoclorito en la sopa o que te hagan una PCR a la hora del aplauso sanitario.

Salvoconducto

Es un papel que te hacen si eres alguien. Vale cualquier cosa. Amigo de un político o trabajador esencial, como los periodistas. Puedes entrar donde te salga de la vaina y ya no importa tanto el tema del estado de alarma. Si llevas uno de esos encima, que te digan misa. Aunque sea el arzobispo de Valencia.

Seroprevalencia

Lo que diga el test serológico. Por que yo lo valgo.

Servicios esenciales

Pues eso. Yo mismo. Hacer lo que estoy haciendo ahora es un servicio esencial. No sé si hace falta que lo explique. También lo es hacer vino para pasar el rato mejor: sector alimentación. ¡Ah!, y los vendedores de papel higiénico, claro está.

Sintomatología

Significa que no te van a hacer la PCR, aunque sería lo ideal. Pretérito imperfecto de tener síntomas. Si tienes síntomas ahora te hacen la PCR fijo. Antes -tosía, dolía, no olía-, no. Y si eso, pues te estabas en casa.





Telemático

Es el hijo de Penélope y Odiseo. Le llamaban así cuando era pequeñito y se fue a vivir a casa de su tía, en la localidad aragonesa de Calatayud. De mayor, le decían Telémaco. En terminología moderna también se emplea cuando no quieres ir a los sitios. Equivalente a la expresión: "Que vaya su tía", que yo lo hago desde casa.

Teletrabajo

Ya lo decía Ortega Cano en la boda de Rociíto y Antonio David, ex guardia civil hace 21 años: "Estamos tan a gustito". Pues eso. No sé si ponerme serio con esto, porque igual es el invento del siglo. Resulta que en algo éramos bastante buenos, o estábamos bien, y es que tenemos una infraestructura de telecomunicaciones para parar a Superman en una despedida de soltero. Cuando los hijos puedan ir a la escuela, será la repera. Ojo con la teoría de la relatividad. Einstein no es nadie al lado de quien se le ocurrió imaginar que se podría trabajar desde casa. "¿Me sacas un café, cariño?" (Perdonen, le digo a mi mujer).

El teletrabajo ha llegado para quedarse



Test serológico

Este sí. Aquí saco un 10. Te lo hacen si te toca el gordo de Navidad en bisiesto. Dicen los periódicos que han hecho cientos de miles. No se lo crean. Es mentira. Pero todos sabemos que es guay que te dé positivo, porque es que has pasado el bicho, muchos sin enterarse, y ya no te puedes volver a contagiar durante un tiempo. Solo te lo puede hacer la consejera de Salud con permiso de Fernando Simón.





Vector de contagio

Me lo dijo el gerente de una residencia de personas mayores en una entrevista y quedé como un marqués, porque ahora sabemos lo que es. Lo más parecido a un vector que yo conocía antes era el coche de un amigo. Su padre tenía un Opel Vectra. La profe de Mate lo intentó en balde.