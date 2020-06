Uno de cada diez vascos ya ha pasado un test de covid

Con los focos de covid-19 en Basurto y Txagorritxu prácticamente controlados, la pandemia en Euskadi afloja y los datos invitan al optimismo. Ayer no se registró ningún fallecido, las UCI apenas contabilizan 16 pacientes graves y los hospitalizados bajan de los 200, cifras impensables hace solo un mes. Además se ha aumentado notablemente la capacidad de detección del coronavirus. De hecho, diez de cada cien vascos, aproximadamente 215.00 personas, ya se han sometido a pruebas del covid-19 desde el inicio de la pandemia. "Este dato es una muestra más de que la vigilancia y la detección precoz es nuestra mayor fortaleza", resaltó ayer la consejera de Salud, Nekane Murga.

Por ello, aseguró que se ha pasado de una fase de contención del virus a una fase de "vigilancia activa" con la realización de pruebas. Esto ha permitido detectar a tiempo y controlar los focos surgidos en los hospitales de Basurto y Txagorritxu. Como consecuencia de las 5.185 personas analizadas, en Basurto el número de infectados se eleva a 42, es decir un positivo más que el dato facilitado el lunes, que corresponde a un trabajador del centro. Mientras, en Txagorritxu, se han descubierto dos nuevos contagios, "contactos estrechos" que permanecían en aislamiento, con lo que los infectados suman 15.

Según los datos aportados, en el conjunto de Euskadi se han registrado en las últimas horas 13 nuevos contagios confirmados por PCR, incluidos los de los focos de Basurto y Txagorritxu, 5 más que los del último boletín, de los que seis se han detectado en Araba, cinco en Bizkaia y dos en Gipuzkoa.

Murga explicó que se está todavía en un periodo de latencia en el que pueden aparecer nuevos casos, incluso, "aquellos que fueron ya identificados como posibles". Cuestionada sobre si el aumento de contagios es atribuible al foco en el hospital de Txagorritxu o a un brote extrahospitalario, indicó que se está estudiando pero que no se tienen identificados nuevos focos. "De momento, se han identificado estas dos porque estaban siendo contactos estrechos, estaban en aislamiento y, en el momento que han dado positivo, se ha sabido claramente unirles al foco, pero cabe la posibilidad de que las otras personas que el lunes dieron positivo, una pueda ser un familiar de uno de los ingresados y que lo conozcamos a lo largo del día", afirmó.

Sin brotes extrahospitalarios No obstante, negó que se hayan identificado brotes extrahospitalarios ni en Araba ni en el resto de Euskadi. "En ocasiones identificamos contactos estrechos que son positivos, pero no hemos identificado áreas de contagio que hayan hecho que varias personas no convivientes o sin vínculo claramente estrecho sean positivas", precisó.

La consejera destacó que 23 personas que resultaron infectadas han quedado libres de covid-19 en las últimas horas tras haber dado negativo en pruebas PCR y otras siete han sido dadas de alta en los hospitales. En las UCI hay dos ingresados menos por lo que los pacientes graves ascienden a 16.

"La situación es buena", insistió la máxima responsable de Salud, quien volvió a hacer un llamamiento a la población a extremar las medidas de distanciamiento social y el uso de las mascarillas, comportamientos que son los "mejores aliados" para mantener la tendencia positiva de la pandemia.

Infectados. Bizkaia acumula el mayor número de contagios con 7.858, seguido de Araba, con 3.319, y Gipuzkoa, 2.279. Con esta evolución de la pandemia, el número de muertos por coronavirus en Euskadi es de 1.596 y el de contagios 20.448.

Recuperados. En cuanto a los recuperados, hay 13.173 personas que han dado negativo en PCR, 23 más, y ha habido 4.240 altas hospitalarias, 7 más. Además vuelve a bajar el índice R0 hasta 1,16. En el informe del lunes, el RO se situaba en 1,33.