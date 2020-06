"El lunes volverán los 500 vendedores de la CAV y los sorteos diarios"

Tras permanecer vacíos tres meses, los kioscos de la ONCE cobrarán vida el día 15. Sus 'habitantes' repartirán suerte y saldarán las 'cuentas pendientes' por la pandemia

A algunos vendedores del cupón sus clientes habituales les abordan por la calle. Que cuándo van a volver a trabajar, que cómo pueden cobrar los cupones premiados en marzo, que qué va a pasar con el sorteo del Día del Padre que se tuvo que cancelar por el estado de alarma... Juan Carlos Andueza, delegado territorial de la ONCE en Euskadi, resuelve estas y otras dudas a tan solo unos días de que, el próximo lunes, lo puedan hacer ellos mismos desde sus kioscos.

¿Cuántos vendedores de la ONCE hay en la Comunidad Autónoma Vasca y cuántos en Bizkaia?

—En la CAV actualmente la ONCE dispone de un total aproximado de 500 agentes vendedores, de los cuales cerca de 240 trabajan en el territorio histórico de Bizkaia.

¿Todos ellos se van a reincorporar el próximo lunes a sus puestos?

—El lunes, 15 de junio, todos los agentes vendedores de la ONCE, que son cerca de 19.000 a nivel de todo el Estado, incluyendo los 500 de la CAV, tienen prevista su vuelta a la actividad. Además, ese día se reactivarán los sorteos diarios.

¿Qué medidas de seguridad especiales tienen previsto implantar con motivo de la pandemia en los puestos de venta para proteger tanto a los propios trabajadores como a los ciudadanos?

—Las medidas de seguridad serán las que vienen determinadas por lo que marcan las autoridades competentes y aplicarán los servicios de prevención de riesgos laborales de la propia ONCE. Todos los agentes vendedores dispondrán de sistemas que garanticen su propia protección, así como la de los clientes que se acerquen a sus puestos de venta. En este sentido, dispondrán del kit de mascarillas, pantallas protectoras, hidrogel, guantes, además de sobrecitos de hidrogel que dispensarán entre los clientes. Por supuesto, los kioscos, estands y puntos de venta contarán con el correspondiente servicio de limpieza y desinfección y los clientes también dispondrán de la opción de pago con tarjeta.

¿Todos los trabajadores disponen de un kiosco? ¿Cuántos hay distribuidos por toda la CAV?

—En la CAV existe un parque de kioscos de la ONCE que asciende a unos 430, de los cuales en Bizkaia hay a día de hoy un total de 213. Los kioscos son puntos de venta compartidos, ya que los vendedores tienen turnos y horarios distintos, por lo que en un mismo kiosco puede darse el caso de que trabaje más de un vendedor a lo largo de una misma jornada o a lo largo de la semana laboral. Aparte de los kioscos existen otros puntos de venta, como estands en algunos centros comerciales, además de los de carácter itinerante que se mueven entre distintos municipios. En ocasiones también los agentes vendedores tienen sus puntos de venta en la vía pública por el hecho de estar más cerca de aquellas ubicaciones donde más densidad de ciudadanos pueda producirse, como accesos a transportes públicos, calles muy transitadas, etc., haciendo que los productos de la ONCE estén más cerca de la propia ciudadanía en su movilidad urbana.

¿Consideran a este grupo de trabajadores más vulnerable por estar expuestos al público en la calle y por su discapacidad visual e imposibilidad de detectar si se acerca a ellos, por ejemplo, algún cliente sin mascarilla?

—Todos los agentes vendedores son personas con discapacidad y todos ellos harán frente a sus puestos de trabajo bajo las garantías anteriormente señaladas, independientemente de si ejercen la actividad dentro o fuera de un kiosco. Hemos activado un protocolo de reubicación de vendedores en función de sus patologías frente al covid-19, teniendo en cuenta sus factores de riesgo, aplicando, por tanto, alternativas de prevención y garantizando en todo momento su seguridad en su puesto laboral. En este sentido, apelamos a la responsabilidad de la ciudadanía para que garantice su propia seguridad y la de los agentes vendedores cuando se acerquen a sus puntos de venta.

En cuanto a los sorteos, el estado de alarma impidió que se llevara a cabo el del Día del Padre aunque ya había cupones vendidos. ¿Cuándo está previsto que se celebre?

—La ONCE ha fijado el próximo domingo 21 de junio como fecha para recuperar el sorteo extraordinario del Día del Padre, que resultó aplazado por la crisis generada por el covid-19. El sorteo estaba previsto, como es habitual en este cupón, para el 19 de marzo, fecha en la que no se pudo celebrar. Participarán en este sorteo extraordinario los cupones adquiridos durante el periodo de comercialización, que finalizó de forma anticipada tras declararse el estado de alarma. La ONCE ya informó a los clientes para que guardaran sus cupones hasta la comunicación de la nueva fecha de sorteo.

¿Queda algún otro sorteo pendiente de celebrar por la pandemia? Si es así, ¿cuáles y qué medidas se tomarán al respecto?

—La ONCE reintegrará a los clientes el importe de los cupones y boletos adquiridos correspondientes a los sorteos cancelados, a excepción del sorteo extraordinario del Día del Padre, que, como he señalado, se celebrará el 21 de junio. Así, se procederá a la devolución de los productos de la modalidad Cupón de la ONCE y los sorteos de Triplex de la ONCE, 7/39, y Super Once, cancelados desde el lunes, 16 de marzo.

¿Y los cupones premiados en sorteos celebrados antes de decretarse el estado de alarma? ¿Han caducado o se podrán cobrar a partir del lunes, una vez se reincorporen los vendedores? ¿Cuánto tiempo tienen de plazo los clientes para cobrar estos cupones premiados?

—Los plazos de validez de los cupones quedaron paralizados con el estado de alarma y dichos plazos volverán a reactivarse a partir del próximo lunes, 15 de junio. Por este motivo, es recomendable guardarlos y comprobarlos acudiendo a los agentes vendedores de la ONCE a partir de dicha fecha. Estos harán saber a los poseedores de los productos de juego cuáles son los plazos concretos que les quedan y, en caso de tener premios pendientes, cómo podrán cobrarlos.

