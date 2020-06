Pay and Go, la app que agilizará el trabajo en bares y restaurantes

Gracias a la app Pay and Go se podrá pedir en bares sin miedo a contagiarse.

EN el camino hacia la nueva normalidad las nuevas tecnologías vuelven a irrumpir con fuerza. En este escenario, donde el distanciamiento social es uno de los grandes protagonistas, los emprendedores han aprovechado para poner en marcha una serie de proyectos con el cometido de evitar un posible rebrote de la enfermedad provocada por el coronavirus. Pay and Go es una de esas herramientas que han visto la luz en plena pandemia y que pone el foco en el sector de la hostelería. Sus promotores –Endika Clares, Alejandro Rivera y Borja Menéndez– la definen como "una aplicación web muy intuitiva", y aunque se encuentre en fase de promoción, comienza a causar sensación en locales de Euskadi.

Pay and Go surgió en una conversación de amigos hace un año, el mismo tiempo que han necesitado para su desarrollo. Su lanzamiento, como muchos otros proyectos, se vio truncado por el inicio del estado de alarma. "Muchas veces esperamos demasiado tiempo en un bar y eso no nos agrada, así que un día se nos ocurrió hacer algo para agilizar los pedidos en los establecimientos", cuenta Clares.

Con motivo de la crisis provocada por el covid-19, los creadores de la aplicación han visto una oportunidad el uso de Pay and Go en los bares, puesto que no es necesario ningún contacto físico y evita focos de contagios. "Con esta herramienta no hay contactos y se respeta la distancia de seguridad. Además, se puede pagar con tarjeta de crédito o Pay Pal sin necesidad de utilizar dinero en metálico. Todavía no hemos podido ponerla a funcionar, pero la vamos a poner de prueba en varios establecimientos", explica.

Aunque su uso pueda parecer complicado, es bastante sencillo e intuitivo. No se requiere la descarga de ninguna aplicación, puesto que se trata de acceder a la página web, www.payandenjoy.es, y capturar el código QR que tiene disponible el local para hacer el pedido. "Buscábamos que fuera algo que todo el mundo pudiera usar. Por ejemplo, se han eliminado las cartas de los bares, pero escaneando el código puedes tenerlas en el móvil sin necesidad de manipular un papel como antes", apostilla Endika Clares.

Otro de los objetivos que se fijó este grupo de emprendedores fue economizar los tiempos de trabajo. "Un camarero puede hacer seis viajes para un café. De esta forma se reduciría a uno y nadie tendría que esperar tanto y los pedidos irían rápidos", comenta. Igualmente, Pay and Go ofrece la posibilidad de informar a los clientes de los productos que más se venden en el local en el que desean adquirirlo.

También en estadios

Aunque por el momento Pay and Go se centra en los pedidos hosteleros, sus creadores pretenden que en un futuro cercano funcione en estadios de fútbol, entre ellos, San Mamés. "En los descansos se forman largas colas y de esta forma, los clientes encargarían y pagarían sus productos desde la aplicación y la recogerían en la barra. Rápido y sencillo", explica Clares, que al mismo tiempo apunta que quieren ir poco a poco y que esperan que los bares confíen en su proyecto.

Ya hay locales de Sopela y Santurtzi interesados en esta iniciativa que pretende expandirse por todo Euskadi, aunque sus fundadores pretenden que su uso llegue a distintos puntos de España.