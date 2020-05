Dos muertos y cinco nuevos positivos por coronavirus en Euskadi

Dos personas han fallecido en Euskadi con COVID-19 en las últimas horas frente a las 6 contabilizadas ayer, y también han bajado a 5 los nuevos contagiados detectados por PCR frente a los 12 del anterior boletín, cuando se cumplen 3 meses de los primeros positivos por coronavirus en el País Vasco.

Según los datos facilitados por el Departamento de Salud, Bizkaia continúa contabilizando el mayor número de nuevos positivos, con 4 en las últimas 24 horas (3 en Bilbao y 1 en Arrigorriaga), mientras que el otro se ha detectado en Gipuzkoa, concretamente en Donostia, por lo que esta provincia rompe una racha de siete días sin nuevos casos. En Araba no ha habido ningún contagiado respecto a ayer.

En Euskadi han muerto con coronavirus desde el inicio de la pandemia un total de 1.513 personas y el número de contagiados suman 19.671, de los que 17.895 han superado la enfermedad, 193 más que ayer, lo que supone un 91 % de los contagiados. Siguen enfermas 263 personas, según el boletín difundido este jueves.

La consejera de Salud, Nekane Murga, ha indicado además que a lo largo del día de ayer se llevaron a cabo un total de 4.790 pruebas (3.394 PCR y 1.396 test rápidos) y también ha informado de la evolución en el número de personas hospitalizadas en las UCI, donde permanecen 28, una más que ayer, mientras que los nuevos ingresos en planta con PCR positivo han sido 4.

En la actualidad la tasa R0, que mide el número de contagios que provoca un enfermo, se sitúa en 0,64.

Murga ha destacado la tendencia positiva de la enfermedad pero ha insistido en que hay que seguir cumpliendo con rigor las medidas establecidas, como el lavado de manos y el mantenimiento de distancias, evitar las zonas de mayor afluencia de gente y con el uso de mascarillas cuando no se puedan mantener los 2 metros de seguridad.

"Aunque los datos son buenos, la concentración de personas en lugares como las playas puede tener consecuencias graves", ha advertido la consejera, que ha apelado a la responsabilidad individual para no "echar a perder todo lo logrado hasta ahora".

La consejera ha recordado que hace tres meses se detectó el primer caso positivo, el de un profesional sanitario, y ha reconocido que saber exactamente los orígenes de su contagio tiene cierta parte de hipótesis, aunque ha asegurado que fue fuera del ámbito de la salud.

Preguntada si han detectado algún foco de contagio en los últimos días, Murga ha indicado que no han constatado la existencia de ningún brote entendido como 3 casos en menos de 72 horas con un vínculo estrecho no familiar.

"Tenemos contagios intrafamiliares porque es la forma más habitual de contagio, pero también en un número bajo, y además es el más sencillo de identificar y aislar precozmente", ha explicado Murga.

También ha precisado que el hecho de que en un terrirorio histórico no hayan registrado durante varios días consecutivos casos nuevos, como ha sucedido últimamente en Gipuzkoa, no significa que el virus no esté presente porque este tiene un periodo de incubación de entre 7 y 10 días y también hay asintomáticos.

Sobre un posible rebrote en otoño, ha reconocido que es un momento de mayor riesgo por el incremento de enfermedades respiratorias, y ha dicho que Osakidetza se "está preparando" para contar con material de protección suficiente para los profesionales sanitarios y tener identificados proveedores.

Ha anunciado que se van a mantener durante todo el verano dos circuitos diferenciados en la sanidad para evitar que se crucen pacientes con síntomas COVID con el resto.

Preguntada por la vuelta de los escolares a las clases en septiembre, la consejera ha dicho que es complejo hacer predicciones de cómo evolucionará el virus y en qué manera condicionará ese retorno, por lo que se tomarán medidas en función del momento epidemiológico.

"Si existe riesgo de infección todos tendremos que seguir en septiembre con normas de separación entre nosotros y el ámbito escolar será uno de ellos", ha indicado.