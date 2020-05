La cifra de muertos en el Estado con coronavirus repunta: 83 fallecidos más

La cifra de muertos diarios con coronavirus en el Estado ha subido al registrarse 83 más en las últimas 24 horas, frente a las 59 del lunes, lo que sitúa el número total de fallecidos en 27.778, según los datos del Ministerio de Sanidad. Los contagiados diagnosticados mediante PCR son 295 y el total se eleva a 232.037.



Un total de 11.414 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 11 en las últimas 24 horas, y 124.159 han precisado hospitalización, 166 en el último día.



Madrid ha notificado 92 positivos en 24 horas, si bien la diferencia real respecto a ayer es de 341, debido a que esta comunidad actualiza diariamente su serie porque consolida cada jornada los casos y asigna los nuevos a la fecha en que se tomaron las muestras o se dieron los resultados; por detrás está Cataluña, con 51. Ambas concentran el 67 % de las nuevas muertes, con 31 y 25, respectivamente.





Solo 10 positivos más

Madrid, a la cabeza en todas las cifras

Mientras que el resto han sufrido menos de 7 fallecidos, como Castilla y León; Aragón (5); Euskadi (4, uno más que las cifras del Departamento de Salud). Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y Navarra no han tenido ninguna nueva víctima mortal., director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha destacado la "muy favorable" tasa del número de fallecidos diarios, puesto que se ha pasado de incremento diarios de hasta el 1,6 por ciento al 0,4 por ciento actual. "Hay que ser muy prudentes porque hasta hace bien poco sólo detectábamos el 10 por ciento de los infectados. Ahora, porque puede haber personas infectadas que no detectemos y que, en algún momento determinado, pueden generar cadenas de transmisión", ha sentenciado.En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha pedidoy, especialmente, a las personas que presenten síntomas para que se aíslen en sus casas y no expongan al resto al riesgo de contagiarse."Si garantizamos que prácticamente todos estos casos se mantienen aislados", ha destacado, para instar también a la población a ser responsable y usar las mascarillas cuando no puedan mantener las distancias de seguridad, o ante "cualquier duda" de riesgo de exponerse a sí mismo y a otros al virus.El Ministerio de Sanidad advierte de que tanto Cataluña como Extremadura, que ha comunicado un nuevo infectado, y Euskadi, que no ha tenido ninguno (aunque el Departamento de Salud vasco habla de 15 casos confirmado por PCR),, por lo que el dato acumulado de hoy es inferior al de ayer yBajo estas premisas, el número de positivos diagnosticados, solo 10 más que el lunes, cuando suelen producirse fuertes bajadas por el retraso de las notificaciones del fin de semana.Así, el ritmo de crecimiento se sitúa en el 0,13 %, y la incidencia acumulada en los últimos 14 días para el total de España, con 18,36 casos por cada 100.000 habitantes.Las hospitalizaciones, que elevan a 124.233 las producidas desde el inicio de la pandemia; esta cifra es inferior a la de ayer porque, explica Sanidad, "algunas comunidades autónomas están depurando sus datos". De nuevo son Madrid, con 67, y Cataluña, con 38, son las que presentan las cifras mayores.Por este mismo motivo, tampoco cuadran las cifras globales de ucis, que el Ministerio cuaaunque en el de hoy reduce a 11 los pacientes que han requerido cuidados intensivos en las últimas 24 horas.Seis de ellos han sido ingresados en Madrid y 3 en Cataluña, mientras que las demás, salvo la Comunidad Valenciana, que ha tenido 1,en estas unidades.Madrid es la comunidad que sigue encabezando todas las cifras de la epidemia,; por detrás sigue Cataluña con 55.825 positivos y 5.981 fallecidos.Mientras, las dos Castillas vuelven a situarse en tercer y cuarto lugar, aunque en Castilla y León hay 18.549 contagiados y 1.960 fallecidos y en Castilla-La Mancha son 16.677 los casos confirmados y 2.900 los muertos.El Euskadi es la quinta comunidad en cuanto al número de contagiados, con 13.409; además, han perdido la vida 1.470 personas, según los datos de Sanidad; Andalucía, con 12.471 positivos y 1.358 defunciones se sitúa la sexta.