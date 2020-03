Más transporte en hora punta

Metro de Bilbao



Una hora de locos con menos convoyes de metro y viajeros sin distancia

Bilbao - Metro Bilbao, el transporte más masivo de Euskadi, sufrió ayer las consecuencias de la aglomeración de la hora punta de la mañana cuando los que tenían que ir a trabajar atestaron los trenes en servicio, la mitad de un día normal. Fuentes de Metro Bilbao reconocieron que "no era posible atender la distancia de seguridad de 7.00 a 8.00 de la mañana. La ocupación ha llegado al 75%". Las imágenes en las redes sociales de los convoyes llenos alarmaron a futuros clientes. Sin embargo, la situación se despejó pasada la hora laboral de entrada al trabajo. Datos concretos aportados por el suburbano indicaron que entre las 6.00 y las 10.00 horas transportaron 24.475 personas, "lo que supone menos de un tercio de los viajes de una jornada laborable habitual, cuando se superan los 76.000 viajeros". La ausencia de estudiantes y de personas que toman el metro por ocio quedó reflejada, igual que ocurrió luego a lo largo de la jornada, en las horas valle. Ahí sí se notó la falta de viajeros. No obstante, las mismas fuentes también reconocieron que "somos un transporte de masas y habrá momentos en que será casi imposible mantener la distancia de metro y medio". Por ello, la Autoridad del Transportes de Euskadi ordenó ayer instaurar el 100% de los servicios en las horas punta en todos aquellos transportes que ayer se vieron sobrepasados, entre ellos el metro.



Bilbobus, servicio de OTA y tráfico de vehículos



El tráfico de coches y Bilbobus se mantiene con una OTA sin recortes

El tráfico en Bilbao se vio afectado relativamente por la situación de excepción, sobre todo, a primera hora. Los accesos casi registraron el mismo número de vehículos, quizás por conductores que optaron por el transporte privado ante la escasez del transporte público. Y eso a pesar de que el Ayuntamiento mantiene el servicio de OTA para controlar las zonas de carga y descarga que atienden a supermercados y centros comerciales. También se quiere evitar lo que se denominan coches lapa que aparcan todo el día, si se suspendiera la regulación. La intención municipal es mantenerla los próximos días. Curiosamente, Getxo y Barakaldo decidieron ayer la suspensión del servicio.

En cambio, sí se notó la ausencia de vehículos en las autopistas forales, alrededor de un 30% menos hasta las 12.00 horas, en comparación con el lunes de la semana pasada. La AP-8 tuvo un 20% menos, hasta los 26.500 vehículos; por la Variante Sur Metropolitana circularon 4.300 vehículos, un 40% inferior, mientras que los túneles de Artxanda acogieron 4.000 coches, lo que supuso un 47% de reducción.

Por su parte, Bilbobus no varió en nada su oferta, a pesar de que las unidades viajaban con muchos asientos vacíos, un cordón de seguridad que, de motu proprio, adoptaron los viajeros. Los conductores, muchos de ellos con mascarilla, cumplieron con las medidas de seguridad sanitaria.



Cercanías de Renfe y carreras de taxis



Renfe ofrece todos sus trenes y los taxis casi sin clientela

Los servicios de Cercanías de Renfe solo recibieron a entre un 25% y un 30% de los clientes que habitualmente utilizan los trenes desde Orduña, Muskiz y Santurtzi. Renfe y Feve, en su conexión a Balmaseda, no sufrieron ayer las aglomeraciones de otros transportes ferroviarios en Bizkaia. "Estamos dando el servicio al 100%", indicaron desde Renfe, confirmando la oferta también para los próximos días. Lo que sí reducen son los trenes de larga distancia a la mitad y, a partir de ahora, solo se venderá el 30% de la capacidad de cada convoy para mantener el metro y medio de distancia entre viajeros.

Por lo que se refiere a los taxis, Borja Musons, presidente de Radio Taxi Bilbao, la asociación que agrupa a casi todos los taxistas de la villa, definió la caída como "total y bestial". Tras un fin de semana en el que las carreras cayeron un 75%, ayer se enjuagó algo el descenso "al quedarse la perdida en un 50 o 60% de un lunes habitual". El deseo de algunos clientes de optar por el taxi y evitar utilizar un metro con aglomeraciones o algunos servicios especiales no sirvieron para aliviar algo "una situación que jamás he visto en mi vida". Y todo ello con una presencia de coches que se quedó "más o menos en la mitad de las licencias, una parte de ellos por decisión de los compañeros que no quieren infectar a los viajeros". Musons pidió al Ayuntamiento que surta al colectivo de mascarillas y geles desinfectantes "porque no encontramos", que les ayuden en la limpieza de los vehículos y que "los taxistas pasen el test para evitar la propagación". También solicitó que se llame a la centralita de RadioTaxi cuando realmente se quiera un servicio.



Línea general de Euskotren y tranvías



El tranvía aguanta la reducción del servicio y Euskotren se satura

Todos los servicios que la compañía Euskotren presta en ferrocarril, tranvía y funicular sufrieron ayer el cambio en la movilidad tanto por exceso como por defecto. La línea 3 del metro que gestiona, junto al resto de su línea general que se extiende desde Bilbao hasta el Txorierri, Durangaldea y la costa, se vio afectada por la avalancha de gente que fue a trabajar a primera hora. "La reducción de las frecuencias junto a un número de clientes que no esperábamos en tan poco tiempo fueron las causas de que los viajeros no pudieran respetar la distancia de seguridad", indicaron desde Euskotren. El Topo que atiende las cercanías en Donostia y el tranvía de Gasteiz también sufrieron esa situación de falta de seguridad médica. Sin embargo, el tranvía que discurre por Bilbao se libró de esta situación tanto a primera hora de la mañana como durante el resto de la jornada. Fuentes de la compañía dependiente del Gobierno vasco explicaron que "el número de viajeros en el tranvía fue la mitad, mientras que en los autobuses se quedó en un tercio". El funicular de Larreineta tampoco tuvo apenas usuarios, quedándose entre tres y seis por viaje. Los servicios ferroviarios se adaptarán hoy a las necesidades detectadas ayer para posibilitar que se cumplan las normas sanitarias de estar separados un metro y medio como mínimo entre las personas para evitar la infección.



Rutas de Bizkaibus y conexiones de los Ferris



Reforzadas las líneas principales y cuatro rutas solo de Bizkaibus a la UPV

Las rutas de los corredores principales de Bizkaibus entre la costa, Enkarterri y Durangaldea con la capital vizcaina también sufrieron la saturación de la primera hora de la mañana. Una situación que fue temporal, ya que la demanda general fue "en torno a un 60% menos con respecto a un día normal entre las 7.00 y las 11.00 horas", indicaron fuentes forales. Durante el resto del día, la demanda fue sensiblemente inferior, aunque diferente según las líneas y las comarcas. La ruta al aeropuerto, la que tiene más demanda, perdió su tirón, quedándose en un 30% de usuarios. Además, desde las 15.00 horas se redujeron a cuatro las rutas al campus de la UPV/EHU, tras decidir el rectorado suspender la actividad presencial de todos los miembros de la comunidad universitaria en sus centros docentes hasta nuevo aviso. Las líneas activas son la A2161, A2314, A2318 y A2322. Hay que tener en cuenta que un 30% de los pasajeros de Bizkaibus se mueven al campus de Leioa.

En cuanto al ferri que conecta Bilbao con Irlanda e Inglaterra, la naviera Brittany Ferries indicó que hoy llegará desde el puerto irlandés de Rosslare el último barco con pasajeros ya que, a partir de ahora, solo aceptará tráfico de mercancías. La conexión con Portsmouth solo transportará pasajeros británicos y españoles que vuelvan a casa. La carga seguirá siendo transportada como hasta ahora.