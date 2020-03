Autobuses: solo pago con barik

Bilbao – Las medidas excepcionales también llegan al transporte público, uno de los sectores que el Gobierno vasco considera estratégico y que debe mantener su actividad para que la sociedad no se paralice.

Ayer la Autoridad del Transporte de Euskadi (ATE) decidió implementar nuevas actuaciones, como, por ejemplo, el pago solo con la Barik en los autobuses para evitar la propagación del virus tanto entre los profesionales como en los usuarios. Además, también determinó flexibilizar el servicio de algunos transportes afectados por la suspensión de otras actividades, como las lectivas en el caso de los tres campus universitarios.

En Bizkaia, la Diputación Foral decidió que los servicios de Bizkaibus al campus de Leioa se restrinjan desde el lunes y durante los siguientes quince días, manteniéndose en las mismas condiciones que en la temporada de preverano. Esto significa que seis líneas serán suprimidas, y el resto reducirán su frecuencia, para "garantizar que el personal docente y administrativo pueda seguir acudiendo a sus puestos de trabajo", indicaron fuentes forales.

En cuanto a las cabinas de Bizkaibus solo darán información y no venderán títulos ni harán recargas. Emilio Verdugo, uno de los trabajadores de estos puestos se quejaba ayer desde su cabina en el aeropuerto de Bilbao. "La empresa no nos ha puesto ninguna medida. Yo he tenido que pagarme los guantes, el gel, un desinfectante y hasta he comprado una placa de metacrilato que he colocado en la ventanilla", apuntó.

Por la puerta de atrás Para proteger a los chóferes de autobús, la ATE decidió ayer que los viajeros solo podrán abonar su billete utilizando las tarjetas como la Barik en Bizkaia y siempre usando las canceladoras. No se podrá pagar el viaje con dinero en efectivo al conductor. De la misma manera se creará un cordón sanitario con los asientos de las primeras filas del autobús, los cuales no podrán ser utilizados por los viajeros. También, la entrada y salida al transporte quedará prohibida por la puerta delantera. Los usuarios solo podrán acceder por la trasera. Además, cada trabajador al volante será dotado de producto desinfectante.

Todo esto a lo largo del día porque los autobuses serán limpiadas y desinfectados antes de que salgan de cocheras a primera hora, una medida que se ampliará a las tres estaciones intermodales de Donostia, Gasteiz y Bilbao.

La labor de lucha diaria contra el coronavirus se mantiene en los transportes ferroviarios desde los trenes a los tranvías pasando por el metro. La ATE especificaba en su comunicado de ayer que hay que "continuar con más intensificación de la desinfección de las unidades de transporte en cabeceras y fin de líneas" y no solo al inicio de los servicios a primera hora de la mañana, también se tendrá que ejecutar durante las horas de servicio. De esta manera se amplía una medida que, por ejemplo, ya efectúa el tranvía de Gasteiz que es desinfectado poco antes de salir de sus paradas término, algo que en Bilbao no se realizaba hasta ayer.

Los taxistas también recibieron una normativa con una serie de actuaciones preventivas para los profesionales y sus clientes. En ella se insta a que "siempre y cuando se pueda, se proceda al pago vía telemática, con tarjeta" para así evitar el abono de la carrera con billetes y monedas que puedan ser fuente de contagio entre las dos partes.

Así mismo, se recomienda a los taxistas reforzar las medidas de limpieza en las zonas de contacto intensivo como las manillas de las puertas, los cabeceros de los asientos o los cinturones de seguridad. Varios de los taxistas consultados por DEIA indicaron que son numerosos los profesionales que ya portan, por iniciativa propia, los geles desinfectantes en sus vehículos.

Finalmente, también son objeto de medidas especiales antiinfección las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de los diferentes modos de transporte y operadores, donde se habilitarán distancias físicas de un metro y se incentivará comunicaciones virtuales.

Al detalle

88.877

Pasajeros aéreos. Del 1 al 7 de marzo, el aeropuerto de Bilbao ha registrado este número de viajeros que suponen un 10,8% menos que en el mismo periodo de 2019.

140

Vuelos operados ayer. El aeropuerto gestionó ayer 140 aterrizajes y despegues, una cifra habitual en viernes, aunque todos tuvieron menos pasajeros de los previstos.

Taxis

Servicios. Algunos taxistas en Bilbao han notado un ligero aumento de carreras como consecuencia de que tienen más clientes que les confiesan que no quieren viajar en metro o Bilbobus por el miedo a infectarse del covid-19.

A la UPV

Transporte. Desde el lunes, el servicio de Bizkaibus restringe sus servicios al campus de Leioa aunque no lo elimina completamente para atender la demanda del profesorado y personal administrativo que seguirá subiendo al centro universitario.

Cabinas

Solo información. Bizkaibus mantiene abiertas las cabinas en el territorio pero solo ofrecerá información no habrá recargas de Barik ni venta de títulos.

Geles

En todos los lugares. La Autoridad del Transporte de Euskadi insta al uso de geles desinfectantes entre todo el personal que opera los transportes públicos.