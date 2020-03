Doce personas más atenderán el teléfono del consejo del covid-19

Gasteiz – La consejera de Salud, Nekane Murga, anunció ayer que su Departamento incrementará la plantilla –con doce personas más– del teléfono de consejo sanitario para llamar en caso de tener sospechas de estar infectado por el covid-19, al que se dirigen incluso ciudadanos de otras comunidades. En la comparecencia en la que actualizó los datos de la incidencia del coronavirus, y a preguntas de los periodistas sobre el posible colapso de este teléfono (900 20 30 50), Murga recordó que Euskadi fue la primera comunidad en poner un teléfono específico, lo que ha evitado que "haya colapsado el 112".

La consejera señaló que en este número se han recibido llamadas provenientes de otras comunidades por lo que, según anunció, está previsto incorporar doce personas más al servicio, un hecho que precisa de una formación previa.

Además, Murga señaló que se está trabajando para "fortalecer" este sistema con el refuerzo de los números internos entre los propios profesionales de Osakidetza. Murga, no obstante, recordó que en la web de Osakidetza se puede obtener más información sobre el coronavirus, en la que la ciudadanía también tiene la opción de hacer consultas.

Por otra parte, preguntada por si Osakidetza se ha planteado suspender los permisos y las licencias de vacaciones de sus profesionales como ha hecho la Comunidad de Madrid, la consejera Murga respondió que no se ha llegado a este punto, pero que estos permisos no están siendo "confirmados" por el momento. En este sentido, el Servicio Vasco de Salud ha remitido una circular a su personal en la que se recoge que ante la situación "excepcional" generada por el coronavirus, "puede verse en el escenario de tener que anular las vacaciones, permisos y licencias en las próximas semanas". La circular precisa que esta medida "no tendrá carácter generalizado", sino que se podrá implementar analizando "unidad por unidad y servicio por servicio" la situación de necesidad de profesionales existentes en cada momento.

Profesionales jubilados. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, avanzó ayer que se está considerando la reincorporación a la plantilla de médicos recién jubilados para atender los servicios sanitarios "mientras dure la crisis" del coronavirus, posibilidad que se extiende a todo el personal sanitario. Y el martes se aprobará un paquete de medidas "pensando en familias y en las empresas".