Aumentan los casos, pero no los focos de coronavirus

Madrid – El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Gobierno español, Fernando Simón, anunciaba que el número de casos de coronavirus se situaba ayer en 374, lo que suponen 84 nuevos desde la última actualización del Ministerio de Sanidad. Nueve pacientes siguen en la UCI y se desconoce el origen de 12 positivos. Ayer su produjo la ctava víctima mortal con coronavirus en España. Una anciana de 87 años con patologías previas murió ayer en Cataluña, la quinta muerta del día, la octava desde que empezó la epidemia. Antes falleció un anciano de 91 años en Madrid, otro de 83 años en Leganés (Madrid), otro de 87 años en Zaragoza y otro de 76 en Valdemoro (Madrid). Los cuatro tenían el virus y patologías previas Así, ya se han registrado ocho muertes por esta causa, tres de ellos en Madrid.

Simón reconoció que los contagios confirmados ayer "son un poco mayor de lo habitual", pero resaltó que se concentran fundamentalmente en dos comunidades, y especialmente en una, "con dos núcleos bien identificados". "Nos preocupa el incremento de casos, pero no han aumentado los focos", subrayó. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Gobierno español resaltó que "llaman la atención fundamentalmente" los 29 casos de La Rioja, que hasta hace pocos días se encontraba con apenas un positivo. Sin embargo, destacado que todos "están asociados a un único evento de transmisión en un grupo muy concreto que no debería suponer un riesgo poblacional".

Importados En cualquier caso, Simón anunció que "se están haciendo investigaciones de sus contactos y valorando si se puede extender o no el riesgo", aunque "en principio es un grupo limitado". Por otra parte, señaló el "incremento importante" en la Comunidad Valenciana, aunque igual que en el otro caso, sostuvo que "está asociado a un único grupo de casos relacionado con una importación". El 92% de los positivos son de origen importado, por lo que Simón apuntó que "resulta difícil pensar que se ha superado la fase de contención". "Los agrupamientos de casos no identificados son muy limitados, no hay transmisión comunitaria generalizada. Es cierto que hay sobrecarga del sistema sanitario en las zonas más afectadas, pero está siendo capaz de asumir la carga que está recibiendo. No se cumple ningún criterio para cambiar de escenario", afirmó tajante. Admitió que "se está extendiendo" el virus por más países, por lo que hay que "ser más cuidadoso" y prepararse para controlar hipotéticos casos importados y la transmisión comunitaria en zonas locales. "Si lo conseguimos, podremos mantener la situación. Si no, habrá que valorar día a día si se cumplen los requisitos para cambiar de escenario", apostilló.

Precisamente a última hora de ayer, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid decidía cerrar de forma temporal los centros de mayores para evitar nuevos contagios por coronavirus. La medida afecta a los 213 hogares y clubes que hay en la Comunidad. De ellos, 10 son privados, mientras que los 203 restantes son de titularidad de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) o de entidades locales. Asimismo, se cerrarán los servicios de convivencia familiar y social de titularidad privada. La suspensión del ejercicio de actividades de los centros de mayores se establece por un plazo de un mes, "sin perjuicio de posibles prórrogas", explicaron.