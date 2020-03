Ane Lozano: "La universidad nos ha dicho a última hora que suspende las clases"

Bilbao – Italia vive días de tensión a raíz del covid-19. A pesar de que el Gobierno italiano anunció el cierre de todos los centros educativos y universitarios de todo el país, algunos estudiantes no tuvieron la confirmación de esa noticia hasta última hora. Ane Lozano, una estudiante vasca de Filología Inglesa, reside en Lecce desde septiembre del año pasado, cuando decidió ir de Erasmus. "Me he enterado que querían suspender las clases en las universidades a través de los medios de comunicación del Estado", indica Lozano. Y añade: "La universidad nos ha mandado a última hora un mensaje en el que dicen que se suspendían las clases hasta el próximo día 15". A pesar de ello, todos los servicios universitarios continuarán en funcionamiento.

Pese al nerviosismo imperante en la sociedad italiana, Lozano se encuentra tranquila porque asegura que su forma de vida no ha cambiado desde que se mudó a Lecce. "Mi vida no ha cambiado para nada. En el sur, que es donde vivo, no se está viendo nada raro. Las calles están igual que siempre y la vida se desarrolla como hasta ahora, con normalidad", asegura esta joven vasca. En su opinión, la alarma creada es innecesaria. "Personalmente creo que es demasiado todo lo que está pasando. Creo que se le está dando mucho bombo para lo que es realmente el coronavirus", relata.

No vuelve a casa De hecho, tal es la normalidad en su rutina diaria que, a pesar de que las clases no se reanudarán hasta dentro de diez días, Lozano tiene decidido no aprovechar las vacaciones para volver a casa. "Haría lo mismo allí que aquí", dice tajante. ¿La razón? La experiencia que está viviendo. "Solo tenemos una oportunidad en la carrera para irnos de Erasmus. Tengo claro que aunque hayan cancelado las clases hago mismo en mi casa que aquí, así que no tengo ninguna duda de que me quedaré", asegura. Y añade. "Allí están empezando a haber muchísimos casos y seguro que poco a poco va a ir a más".

La estudiante vasca también se queja de "algunas cosas" que ha leído "porque dicen que son los niños pijos los que se quedan aquí. Y para nada es eso. Es una nueva oportunidad que nos han dado aquí. Conocemos a gente nueva y no vamos a dejar de aprovechar la oportunidad por volvernos a casa a raíz de lo que está pasando", sentencia. Así que Ane Lozano seguirá en Lecce hasta que termine el curso, entre junio y julio, aproximadamente.