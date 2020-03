Los casos de coronavirus se elevan a 27 en Euskadi con tres de "mayor gravedad"

Osakidetza ha detectado seis nuevos casos de coronavirus en Euskadi, de forma que las personas afectadas por esta enfermedad ascienden ya a 27. De los seis nuevos casos de contagio, cuatro se han detectado en Araba y dos en Bizkaia, según ha informado la consejera de Salud del Gobierno vasco, Nekane Murga.

La responsable de Salud ha actualizado la información sobre la evolución de los casos de coronavirus en Euskadi en una comparecencia ante los medios de comunicación, tras una nueva reunión de la mesa interdepartamental, presidida por el lehendakari, para analizar la situación creada por el coronavirus para dar una respuesta coordinada.

Murga ha informado de que Euskadi ha registrado en las últimas horas seis nuevos casos de COVID 19, por lo que son ya 27 los contabilizados en Euskadi --20 en Araba, cinco en Bizkaia (uno de ellos, la persona fallecida este pasado miércoles) y 2 en Gipuzkoa--.

De ellos, 11 personas se encuentran en el hospital, una de ellas en la UCI, y el resto (16) permanece en seguimiento domiciliario. Asimismo, ha informado de que entre los casos de coronavirus no se encuentra ningún menor o docente.

Por territorios históricos, en Araba se han sumado cuatro positivos más, por lo que ya son 20 las personas con coronavirus. Del total, nueve permanecen hospitalizados.

En Gipuzkoa no hay novedades respecto a los últimos datos con dos casos positivos, uno de ellos hospitalizado; y en Bizkaia hay cinco casos. Este pasado miércoles se notificó un caso positivo, el del hombre de avanzada edad y con enfermedades crónicas fallecido, y una persona permanece hospitalizada.

Murga ha explicado que algunos de los nuevos casos de coronavirus se han identificado a partir de diagnósticos practicados a enfermos de neumonía, casos que "no se han dado especialmente en el Territorio de Álava", por lo que no se corresponden con un foco o línea de transmisión ya identificado de Covid-19, lo que "exige un esfuerzo" para conocer cómo y dónde se ha producido el contagio. Asimismo, ha detallado que estas neumonías no son por transmisión dentro de los hospitales.

"En este momento, es labor de los epidemiólogos estudiar estos nuevos casos para poder definir si son contagios que pueden haber estado de alguna forma en uno de los focos que ya conocemos", ha insistido.

Murga ha subrayado que todavía se está en una situación "preliminar", en la que no se puede hablar del número de focos que pueden existir y cómo son las formas de transmisión, y ha recordado que todavía no se conoce el foco que contagió a la primera sanitaria con coronavirus en Txagorritu.

Según ha recordado, cuando se produce un caso, el protocolo establece registrar los contactos que ha tenido la persona con coronavirus y, tras su identificación, adoptar "las medidas previstas". "Está protocolizado y cumplimos con las normas que existen. Pueden ir cambiando según cambie la situación, pero, en estos momentos, la situación de nuestros centros es de identificación, seguimiento y de adoptar las medidas oportunas", ha insistido.

La consejera ha rechazado informar sobre el número de personas que se encuentran en cuarentena, porque se trata de un número "cambiante" y con protocolos de distinta intensidad según el estado del paciente. "Tenemos un equipo de epidemiología que está realizando el seguimiento de todas las personas que lo necesitan en los tres territorios", ha subrayado.

Tampoco ha detallado el número de profesionales sanitarios que se encuentran en este aislamiento, pero ha reconocido que Araba es el territorio histórico en el que se ha registrado un mayor número de profesionales afectados.

No obstante, ha indicado que el número de afectados es "estable" y ha reiterado que "la asistencia está garantizada". "Álava mantiene una asistencia, reorganizada por este número de profesionales, pero garantizada y dando todo lo que necesitan nuestros pacientes", ha insistido.

Al respecto, ha informado de que el resto de centros hospitalarios de Osakidetza no han necesitado de una "reorganización", como ha ocurrido en Txagorritxu, pero ha subrayado que el Servicio Vasco de Salud es una organización que trabaja en red, en equipo. "Nos apoyaremos todos. Esperamos que, en breve plazo, personas se puedan incorporar en Txagorritxu", ha indicado.

Sobre la posibilidad de que se haya producido un caso de coronavirus en una residencia de mayores en Gasteiz, la consejera ha explicado que se ha identificado a una persona que ha estado en un centro y se ha actuado "como corresponde". "No debo darles datos, pero les puedo decir que se han identificado a las personas y se han tomado las medidas oportunas dentro de ese centro", ha indicado. En este sentido, ha recordado que el Gobierno vasco tiene identificados los centros sociosanitarios como "áreas de riesgo".

PARTIDO DE BALONCESTO

Respecto a la celebración, el próximo 25 de marzo, del partido de euroliga entre Kirobet Baskonia y Olimpia Milán en el pabellón Buesa Arena, la consejera ha señalado que, en este momento, se encuentran "analizando" las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para celebrar a puerta cerrada, los partidos con equipos procedentes de zonas consideradas de riesgo.

"Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta recomendación. Nos queda un periodo de tiempo, trabajamos con el Departamento y tomaremos las medidas, acorde a estas recomendaciones", ha explicado.