¿Cómo preparar el examen de Ertzaina y Policía Local Vasca?

. Más de 6.000 aspirantes se han inscrito en una convocatoria histórica con el mayor número de inscripciones desde el año 1994.



. La academia de oposiciones MasterD realiza talleres y simulacros del 100% de las pruebas de las oposiciones de Ertzaina y Policía Local.

Miles de aspirantes al cuerpo de seguridad de la Policía del País Vasco preparan al máximo rendimiento las pruebas de las oposiciones durante las semanas previas al examen oficial. El próximo 14 de marzo, el Bilbao Exhibition Center será testigo de una de las convocatorias más multitudinarias que se recuerdan desde el año 1994. Allí, cerca de 6.000 opositores, lucharán la prueba de conocimientos para conseguir una de las 700 plazas de la Ertzaintza ofertadas y una de las 111 de Policía Local de 26 ayuntamientos vascos.

Para conseguir la plaza en este tipo de oposiciones, la preparación es clave. En la academia MasterD, líder en la preparación de oposiciones del cuerpo de seguridad de Policía Vasca, conscientes de ello, organizan talleres intensivos y simulacros de examen para conseguir los mejores resultados en la nueva convocatoria.



Precisamente, en la semana previa al examen, el centro de preparación organizó un multitudinario simulacro del cien por cien de las pruebas. Durante una jornada, los futuros ertzainas y policías locales se enfrentaron a la prueba de conocimientos, pruebas psicotécnicas y las pruebas de aptitud físicas. Los alumnos experimentaron las mismas circunstancias que en un examen real, algo que, como explica la docente experta en la preparación de oposiciones de Ertzaintza en MasterD, Mª Teresa Arnao, repercute en el resultado final de las pruebas oficiales.

Examen de Ertzaina y Policía Local Vasca 2020

Más de un centenar de aspirantes realizaron las pruebas teóricas en la Facultad de Economía y Empresa (Sarrico), después, se desplazaron hasta el Polideportivo de Zorroza para medir sus marcas en las pruebas físicas de natación 50 m libres, press de banca, test de agilidad y la course navette.

Como explica Joseba, alumno de MasterD, se trata de una prueba vital para los aspirantes. El bilbaíno, después de pedir una excedencia en el trabajo parar estudiar las oposiciones, afirma que la preparación con la academia es la mejor vía para conseguir la meta. "Ver que he mejorado mis tiempos en las físicas me da seguridad para enfrentarme con mayor seguridad a las oficiales", comentaba el aspirante tras finalizar la course navette.

También fue de gran utilidad para Ander, vizcaíno que compagina el estudio con su trabajo, y que, tras finalizar los psicotécnicos, se mostró convencido de que todos los aspirantes deberían realizar este tipo de simulacros.

Ahora, con las metas claras, todos los opositores que participaron tienen la confianza de estar preparados para destacar en una nueva convocatoria marcada por la aprobación de la quinta modificación de la Ley Vasca de Policía y Emergencias, el cambio de requisitos de altura, titulación y un mayor presencia de mujeres.