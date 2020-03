Bruselas crea un equipo de respuesta ante la expansión del coronavirus

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes la creación de un equipo de respuesta al coronavirus en la Unión Europea (UE) que coordinará las acciones en materia económica, sanitaria y de movilidad que se llevan a cabo desde la llegada del brote a Europa, donde se espera que la epidemia siga avanzando.

Este equipo de respuesta abordará tres pilares que agrupan a los sectores más afectados por el brote en territorio europeo: la respuesta médica, la movilidad y la economía y estará formado por los departamentos de cinco comisarios europeos competentes en la materia y tratará de centralizar la coordinación con las autoridades de los Estados miembros y agencias europeas como el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades.

La reacción al reto médico se centrará en la prevención, la licitación de compras de material sanitario, las medidas de alivio, la información al público y las previsiones, así como la cooperación con el ECDC y la Agencia Europea del Medicamento, explicó Von der Leyen en rueda de prensa, en la que indicó que por ahora hay 2.100 casos confirmados en 18 países de la UE y 38 fallecidos.

En el ámbito del transporte se coordinarán todos los consejos de viaje y de transporte y el espacio Schengen de libre circulación, que ningún país se ha planteado restringir por el momento, mientras que en el pilar económico se abordará en profundidad el impacto en el turismo, el comercio, las cadenas de valor y la situación macroeconómica en general.

"Todo país necesita prepararse. La globalización ha dejado su marca en todas partes. Aunque no debemos de caer en el pánico, la situación probablemente empeorará", señaló el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic.

La presidenta de la Comisión insistió: "estamos ante una situación muy compleja que requiere actuaciones rápidas y una fuerte coordinación a todos los niveles y sectores".

El equipo de respuesta al coronavirus concentrará toda la información disponible sobre la respuesta europea al virus y la expansión del brote, así como información general, estadísticas y enlaces a las agencias involucradas en la gestión de la crisis y estará formado por los comisarios de Salud, Stella Kyriakides; Gestión de Crisis, Janez Lenarcic; Transporte, Adina Valean; Interior, Ylva Johansson, y Economía, Paolo Gentiloni.

Este último señaló que "el impacto a corto plazo en la economía china probablemente será significativo", especialmente en turismo, viajes, transporte, moción y moda y las cadenas de suministros "en general", con caídas de las exportaciones de materias primas de China con impacto bursátil.

Es "demasiado pronto para medir el impacto" pero "no debemos miniminzarlo", dijo Gentiloni, quien no descartó "una respuesta fiscal coordinada" pero avisó de que "no se puede tomar ni muy pronto ni muy tarde" sino "en el momento adecuado y con un amplio consenso".

La comisaria de Salud subrayó en que, aunque la situación es "preocupante", "no es un momento para el pánico o la desinformación, que da gasolina a la ansiedad".

"Necesitamos mantener la calma y la concentración para poner en marcha el trabajo necesario para luchar contra esta enfermedad", añadió la comisaria, que también explicó que ha enviado una carta a todos los ministros europeos de Sanidad para pedir "coordinación".

La Comisión Europea, por ahora, no cancelado la cumbre China-UE programada el próximo 9 de abril en Pekín.