Fernández Díaz y el comisario Villarejo: y se creían 'servidores del Estado'

"El ministro del Interior va a estar siempre, por principio, al lado de la Policía", sentenció Jorge Fernández Díaz en El País, al inicio de su etapa ministerial. Diez años después, su figura está anudada a la mal llamada 'policía patriótica', a la denominada Operación Catalunya, y en tono ya de chanza, a su "ángel de la guarda" Marcelo, el aparcacoches, o a la Medalla de Oro al Mérito Policial a la Virgen María Santísima del Amor, avalada por la Audiencia Nacional. En Navarra, además, a aquella estampa pala en mano, junto a Yolanda Barcina y en presencia del arzobispo Francisco Pérez, colocando la primera piedra del cuartel de la Guardia Civil en Fitero.

Fernández Díaz se mostraba convencido en 2015 de que "todo responde al plan de Dios". Llevaba entonces tres años como titular de una cartera que casi tres lustros antes había ocupado Mariano Rajoy. Los audios de El País, fechados el 16 de diciembre de 2012, son otra instantánea del proceder de Fernández Díaz y con un ángulo más amplio de la época del propio Rajoy en la Moncloa (investigado en estos momentos por la justicia andorrana junto al propio Fernández Díaz y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por la misma Operación Catalunya).



Las grabaciones conocidas esta semana son de una reunión del ministro en la sede de Interior con el comisario Villarejo (que no se jubiló hasta 2016) y con el entonces jefe de la Policía, Eugenio Pino. En su encuentro, Fernández Díaz reclamó a ambos un pacto de silencio: "El ministro no sabe nada. Está claro, ¿verdad? Y digo eso porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Por tanto, yo negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido". La apelación fue insistente: "Y estamos entre caballeros, por tanto€"

Cuatro años y cuatro meses más tarde, en abril de 2017, en la comisión que en el Congreso investigaba un uso partidista del Ministerio del Interior, Jorge Fernández aseguró: "Yo le voy a decir una cosa con toda claridad, en sede parlamentaria en una comisión de investigación. En los casi cinco años que he ejercido la responsabilidad de ministro del Interior, yo jamás he despachado nada con el señor Villarejo". "¿Por qué yo me atrevo a decir que no oirán ustedes ninguna grabación mía con el señor Villarejo? Porque no podía haberla, porque nunca he despachado", presumió en otra comisión, la Kitchen, en 2021. Conocidos estos audios, quien esperase algo parecido a una rectificación erraba o pecaba de ingenuidad. El exministro ha negado "rotundamente" que haya mantenido contactos con el Villarejo y ha ratificado íntegramente el contenido de sus declaraciones prestadas en sede judicial y sede parlamentaria, según un comunicado de su defensa.

Dichos audios alimentan la tesis de que la denominada 'policía patriótica' trabajó a las órdenes del Gobierno de Rajoy, y que Fernández Díaz dirigió o supervisó la conocida como Operación Catalunya. Según concluyó en 2017 una comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados, esa estructura política partidista intentó obstaculizar "los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular, y para perseguir a "los adversarios políticos". En esa comisión, Fernández Díaz declaró que apenas cruzó con Villarejo "dos palabras, gracias a Dios", y que "jamás" había despachado con él.

Conexiones



Las grabaciones de El País ponen sin embargo de manifiesto la conexión de Fernández Díaz con Villarejo, y la conexión de Villarejo con algunos jueces. El entonces titular de Interior preguntaba Villarejo por el entonces president de la Generalitat:

–Pero eso no toca a Artur Mas, ¿no?

–No toca, no toca, porque entendemos que es un error. o sea, tiene que ser, todo, fundamentalmente, Pujol y los hijos.

–La segunda denuncia sí que toca a Artur Mas por la vía de esos tres testaferros.

–Claro, pero eso, si me permite, la solución está, que ya se lo he planteado y ha dicho que sí la Audiencia Nacional, se hace una pieza separada y se le manda al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo de Artur Mas, que además, para eso es aforado...

Villarejo habla de sus contactos con jueces: "Llegué el sábado por la noche. He cenado con el juez Fernando Andreu en su casa y luego he hablado con Santiago Pedraz, con el decano (de los jueces de la Audiencia Nacional). Ellos a su vez han tocado a otros y están de alguna manera predispuestos totalmente a que se presente la denuncia adecuada. Nos hace falta la declaración de la antigua amante que está ahora en Barcelona cerrando el tema". El excomisario se refiere a a Victoria Álvarez, antigua pareja de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresident de la Generalitat, mujer con quien ha "consensuado" un "borrador". ¿Y eso cómo va a ir?, se interesa Fernández Díaz. "Pues, en principio bien", responde Villarejo. Al mes siguiente, ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, Álvarez contó cómo en un viaje volviendo de Andorra descubrió que Pujol Ferrusola llevaba en una mochila billetes de 500 euros y 200 euros y que la cantidad superaba los 400.000 euros.

En otro momento de los audios, Jorge Fernández quiere confirmar que "la cuestión estaría entre la Audiencia Nacional y Plaza Castilla". "Materia hay para la Audiencia Nacional", le responde Villarejo. "Ayer hablé con Santiago Pedraz, el decano, y me dijo, no te preocupes, que si no cae uno de los cuatro que ya están tocados abiertamente, lo que le voy a pedir al que le caiga en el reparto es que antes de hacer nada por favor hable con vosotros", cuenta Villarejo. "Con el fiscal jefe del Estado se ha hablado", dice Fernández Díaz, que pregunta: ¿Estamos en condición de judicializarlo en la Audiencia Nacional?" "Yo creo que sí", le contesta Villarejo. Fernández Díaz también pregunta al comisario si iban a ir ese día a ver al juez Fernando Andreu. Villarejo le dice que "al que esté de guardia", y que creía que sería Pablo Ruz. "Pues Ruz no es el mejor, ¿no?", comentó Fernández Díaz. Impresión que corroboró Eugenio Pino. Este juez instruyó el caso Bárcenas o el caso Gürtel.

ERC, EH-Bildu, JxCat, PdeCat, la CUP y BNG han pedido que se tomen medidas y se trasladen al Ministerio Fiscal los audios publicados. Estos grupos recuerdan que faltar a la verdad en una comisión de investigación parlamentaria puede ser castigado con penas de prisión de seis meses a un año. En línea similar se ha dirigido a la Mesa del Congreso Podemos.



AQUEL AUDIO DESVELADO EN 2016

"Esto la Fiscalía te lo afina"

No es la primera vez que unos audios salpican a Jorge Fernández Díaz. En 2016 unas grabaciones publicadas por el diario digital Público mostraban un patrón similar. Recogían una reunión el 2 de octubre del titular de Interior en 2014 con Daniel de Alfonso, jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya. El interés se centraba en el hermano de Oriol Junqueras, y en Felip Puig y Francesc Homs. "Es que hay que darle un coscorrón a Homs", comentó el ministro, que examinando unos expedientes que le entregó de Alfonso, le preguntó: "Esto si se publica a ti te perjudica, ¿no? "A mí me mata", le contestó su interlocutor, que le pidió tiempo. "Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión", respondió Fernández Díaz. "Tomo buena nota y voy a trasladar esta conversación a quien te puedes imaginar (...) Esto queda entre nosotros y a quien se lo voy a contar, que es una tumba", dice Fernández Díaz. En otra reunión con de Alfonso, el 16 de octubre, a tres semanas de la consulta del 9-N, Fernández Díaz dejó una clave: "El presidente del Gobierno lo sabe". "Es un hombre discreto donde los haya. Su mano derecha no sabe lo que hace su mano izquierda. Llevo trabajando y colaborando con él desde febrero del 91 ininterrumpidamente."