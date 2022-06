Mónica Oltra dimite como vicepresidenta del Consell y diputada

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha anunciado este martes en rueda de prensa que dimite como miembro del Consell y de Les Corts "para no comprometer el proyecto de cambio iniciado en 2015".

Oltra ha realizado este anuncio en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la sede de la coalición en València, que ha sido convocada de forma imprevista antes de la reunión de la ejecutiva de Compromís en la que se iba a debatir sobre el futuro de la formación tras la imputación de la ya exvicepresidenta.

Tras explicar que no ha comunicado a Puig su decisión antes de la rueda de prensa, ha reivindicado que no hay Botànic sin Compromís y que no quiere ser "la coartada" para que echen a su partido del Gobierno valenciano.

La líder de Compromís está citada a declarar como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el próximo 6 de julio por el presunto encubrimiento de un caso de abusos a una menor tutelada por la Conselleria de la que es la que es responsable y por el que fue condenado su exmarido.