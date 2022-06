El PSOE cree que Moreno y Olona movilizarán el "voto progresista"

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, se reafirmó ayer martes en su idea de que en las elecciones andaluzas del próximo domingo se materializará una "remontada" de su partido que a priori es más que improbable.

Así, pese a los pronósticos desfavorables para sus intereses que arrojan las encuestas de intención de voto, Espadas considera que los candidatos del PP-A y Vox, Juanma Moreno y Macarena Olona, respectivamente, "han conseguido claramente que no se quede ni un solo voto progresista en su casa" el día de la cita con las urnas.

Así lo puso de manifiesto el candidato socialista en declaraciones a los medios antes de participar en un acto sectorial sobre sanidad en el municipio de Las Gabias (Granada), donde, a preguntas de los periodistas sobre el debate entre los candidatos del pasado lunes, defendió que las dos citas a seis televisadas de esta campaña "han sido muy clarificadoras", y en ellas "el planteamiento" realizado desde el PSOE-A "de identificar y desmontar la careta de Moreno Bonilla ha sido exitoso".

En esa línea, aseguró que el candidato del PP se presentó al debate "sin contar la gestión por la que pide de nuevo la confianza" de los ciudadanos, ni "cuáles han sido los proyectos que en Andalucía le harían de nuevo acreedores de la confianza de los andaluces".

Espadas censuró que Moreno siga "sin decir a las claras si de verdad estaría dispuesto a no aceptar el apoyo para gobernar con Vox", pese a que la candidata de dicha formación, Macarena Olona, le ofrecía y le brindaba "la mano" el lunes en el debate, y lo miraba "poniéndole ojitos", a la vez que le advertía de que "si le falta un diputado" al PP-A para la mayoría absoluta, "ese diputado (de Vox) no le va a dar el apoyo si no es estando en el Gobierno" andaluz.

Espadas agregó que "la movilización progresista va en línea con impedir que Moreno tenga una mayoría para gobernar, porque siempre va a necesitar un diputado, el que Olona le ofrece a cambio de entrar en el Gobierno".

De igual modo, el candidato socialista opinó que el lunes se representó en el debate "un nuevo teatrillo más, lo mismo que en el anterior", con reparto de "papeles", de forma que Macarena Olona "hace uno; el señor Moreno hacía otro –de actor secundario, porque acepta humildemente que los debates no se le dan bien y entonces intenta desaparecer del mismo–", y luego el candidato de C's y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ejerce de "portavoz del Gobierno, identificándose con su nuevo papel en esta nueva etapa".

El líder socialista defendió que los andaluces "vieron claramente" en el debate "que las fuerzas políticas de progreso, de izquierda, hicimos planteamientos" y, "en los dos debates, claramente quien planteó lo que necesita Andalucía siempre estaba en esa dirección, y no en la otra, en el bloque de las derechas".

Espadas concluyó afirmando que el PSOE es "el referente de ese ámbito político en el que el progreso, los servicios públicos, la dignidad y la Andalucía solidaria son importantes para el modelo de sociedad que queremos".

Avala la candidatura de Vox. La Fiscalía Provincial de Madrid se opuso ayer a la petición planteada por un particular de suspender de forma cautelar los nombramientos de los candidatos de Vox para las próximas elecciones andaluzas, incluida Macarena Olona. El Ministerio Público se pronunció en el marco de la vista oral, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia Número 82 de Madrid, para abordar la petición que hizo un abogado en el marco de una demanda contra la formación política por la redacción de sus estatutos.