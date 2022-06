Europa afea al Gobierno español la tardanza en renovar el CGPJ

La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourova, urgió ayer martes al Estado español a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar que se perciba como un órgano "politizado". "En su informe de 2021, la Comisión reiteró su preocupación sobre el hecho de que no se estuviera renovando el CGPJ. Es clave que España se ocupe de esta cuestión para que el estamento judicial no sea politizado, para que no tenga esa vulnerabilidad", aseveró Jourova durante una comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso.

Añadió que para Bruselas es "importante" que el nombramiento de los miembros del CGPJ "sea algo que se estudie prioritariamente", y recordó que "en el informe se habló de que tiene que haber un sistema de elección por parte de sus homólogos, de acuerdo con los estándares del Consejo de Europa". Los mismos implican que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean designados por los propios jueces.

Jourova, cuya visita se enmarca en la evaluación anual que Bruselas realiza sobre la salud democrática de los Estados miembros y que se publicará este julio, rehusó adentrarse en el "debate político" –"casi pelea", afirmó– que se está desarrollando en España. Concluyó que le gustaría ver, "en España y en cualquier otro Estado miembro", unas "salvaguardas" para los jueces, "para que no se penalice a nadie por las decisiones que adopte" y para evitar cualquier "abuso de poder". El estamento judicial debe ser "independiente e impecable", zanjó.

El Gobierno apunta al PP



La respuesta por parte de Moncloa a este correctivo de las instituciones europeas llegó pocos minutos después, y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, recordó a la vicepresidenta de la Comisión Europa que los jueces ya participan en la elección del CGPJ y que este se renueva con la participación del Parlamento conforme a la Constitución. Rodríguez apostilló que "el drama hoy en España no es el procedimiento de elección de los jueces", sino que el principal partido de la oposición "se niega a cumplir la Constitución", lo que "es inasumible" en un Estado de Derecho. Concluyó todos los ciudadanos deben cumplir con la Carta Magna, y "también el señor Feijóo".

Vera Jourova se reunió también ayer con el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien después defendió la coincidencia de ambos en la urgencia de renovar el CGPJ, que lleva en funciones más de tres años. Agregó que el actual sistema de elección lleva en vigor 35 años y ha sido pactado por los principales partidos.