Sánchez abre otro frente con Ayuso al quitar a Madrid la Agencia Aeroespacial

Nuevo frente abierto entre el Ejecutivo español y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en esta ocasión por lo que concierne a la nueva Agencia Aeroespacial, que Pedro Sánchez ha decidido situar fuera de la capital española.

Así, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, criticó la decisión del Gobierno español de que esta Agencia Espacial Española no tenga su sede en Madrid y argumentó que en su comunidad autónoma está "el ecosistema de empresas, universidad y FP en torno a esa industria", por lo que este órgano debería situarse en la región.

"Sánchez no sabe dónde irá, lo que sí sabe es que ha de perjudicar a Madrid", señaló Díaz Ayuso en su cuenta de Twitter después de que el presidente del Gobierno anunciara que la sede estará fuera de Madrid. Para Ayuso, esta decisión es "como descomponer la maquinaria de un reloj", con el único objetivo de "descapitalizar Madrid".

En declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid, el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, dijo también que con este anuncio Sánchez "escupe a la cara" a los madrileños, porque se trata de una decisión "sin equidad ni transparencia" que perjudica a dos municipios, Robledo de Chavela y Tres Cantos, que habían presentado proyectos "muy solventes" para albergar la Agencia Aeroespacial.

El propio Pedro Sánchez anunció ayer jueves en un acto que la sede de la futura Agencia Espacial Española, un organismo que coordinará todas las actividades espaciales a nivel estatal y la participación española en los programas internacionales, se localizará fuera de Madrid, pero no precisó dónde.

El jefe del Ejecutivo apela a la trascendencia del sector aeronáutico y espacial, ya que "todas sus innovaciones redundan en beneficio de la sociedad y son imprescindibles para atender los principales desafíos de la humanidad, como el cambio climático, para garantizar unas comunicaciones seguras o para gestionar crisis" como las causada por la pandemia, por la erupción volcánica en La Palma o por la guerra en Ucrania.





Dos pueblos de Madrid



Pese a las críticas de Isabel Díaz Ayuso, desde Moncloa recuerdan que los municipios madrileños de Robledo de Chavela y Tres Cantos, como el resto de aspirantes, no están excluidos de la carrera, todavía no iniciada oficialmente, para ser sede de la Agencia, puesto que el proceso de "desconcentración" en el que se elegirá la ubicación de este organismo no descarta ninguna posibilidad.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial indicaron a Efe que Robledo de Chavela y Tres Cantos "no estarían excluidos" en este proceso, puesto que el procedimiento para determinar sedes no comienza "oficialmente hasta que no se publique en un BOE que se abre".

Sin embargo, ya hay otros interesados en la carrera por albergar este nuevo organismo. Ayer mismo, la Junta de Castilla y León mandó al Gobierno español una propuesta para albergar en la ciudad de León la futura Agencia Espacial Española.