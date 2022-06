Moreno esquiva el cuerpo a cuerpo y no aclara si pactará con Vox en el primer debate electoral

El candidato del PP a la reelección en la Junta, Juanma Moreno, ha esquivado el cuerpo a cuerpo y las refriegas dialécticas con la izquierda y con Vox en el debate de TVE, en el que ha renovado su intención de gobernar en solitario, al igual que Juan Espadas (PSOE), éste sin descartar un gobierno progresista de coalición.



Espadas ha apuntado sus críticas en la mayoría de ocasiones al presidente andaluz, mientras que el socio de Gobierno de Moreno, Juan Marín (Cs), ha centrado sus reproches fundamentalmente en Vox.



La candidata de Vox, Macarena Olona, con un discurso más ideológico que de propuestas, ha sido la más dura en sus intervenciones y provocaciones, que buscaban principalmente a Moreno y Espadas, aunque también ha tenido encendidas discusiones con Marín y con la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez.



En la izquierda, Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y Rodríguez han puesto el foco en la degradación de los servicios públicos, con el fiasco de las rebajas fiscales y en las políticas "antisociales" del Gobierno andaluz de PP y Cs.





Moreno quiere gobernar en solitario y no aclara si pactará con Vox

Juanma Moreno (PP) afirma que quiere gobernar en solitario y que está trabajando para "construir una mayoría suficiente que permita trabajar y seguir avanzando como hasta ahora"#DebateRTVE



Juan Marín (Cs) anuncia que aspira a "repetir este Gobierno del PP y Cs":



Espadas exige a Moreno aclarar si pactará con Vox

Rodríguez: Vox es el brazo político del terrorismo machista"

Teresa Rodríguez llama a Vox el partido de los maltratadores y brazo político del terrorismo machista.

En materia de pactos,, aunque el presidente ha dejado claro que él quiere gobernar en solitario y ha advertido de que la otra opción liderada por Espadas es un "gobierno Frankenstein" de ocho partidos. Espadas le ha respondido que prefiere esa película a la de "El exorcista", en alusión a Vox.ha sido contundente y ha asegurado que, mientras que Nieto está abierta al gobierno de izquierdas de coalición y Teresa Rodríguez no ha concretado qué harían.Ha sido un debate en el que el, aludiendo a las críticas a su izquierda y su derecha: "Es evidente que soy el hombre de moda, el receptor de todos los palos. A mi derecha y a mi izquierda van a coincidir en numerosas ocasiones, igual que en el Parlamento y tumbando los presupuestos".Moreno y Marín, que han compartido gobierno esta legislatura, no han entrado en debate entre ellos y han optado por defender la gestión en la Junta, con críticas a la anterior época socialista.Tampoco ha habido ningún enfrentamiento entre los partidos de izquierda, que han dirigido todas sus críticas a las formaciones del gobierno o a Vox.El presidente andaluz del PP se ha esmerado en ligar en varias ocasiones a Espadas con las etapas anteriores de Manuel Chaves o José Antonio Griñán, pero también ha recibido varios recordatorios del socialista y de Inmaculada Nieto de su etapa como secretario de Estado de Asuntos Sociales y los "recortes" en dependencia.Sin embargo, ha eludido entrar a las acusaciones de la candidata de Por Andalucía sobre casos que están en los tribunales y que, según ésta, se refieren a una presunta financiación ilegal del PP de Almería.cuando ésta ha hecho referencia, sin citarla, al trabajo de su mujer en la FAFFE, ante lo que le ha pedido "respeto" por los andaluces y ha decidido no entrar más en su "espectáculo" y "provocaciones".Espadas ha limitado las opciones de presidir la Junta al PP o PSOE y ha invitado a Moreno a decir si dejará a los socialistas gobernar si son la lista más votada, sin respuesta del candidato popular.Las, a los que ha calificado como, que blanquean a los maltratadores" y a Olona, a la que ha llamado racista cuando ha hablado de inmigrantes que atacan "machete en mano". La candidata de Vox ha indicado: "Sus insultos son galones en mi pecho".