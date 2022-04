Andueza acusa al PNV de falta de "lealtad" y se abre a revisar su política de pactos

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, envió ayer martes una carga de profundidad a un PNV con el que hoy en día comparte los principales gobiernos de Euskadi, empezando por el ámbito municipal y acabando en el Ejecutivo autonómico.

El líder del PSE matizó el alcance de la andanada asegurando que él, en general, aprobaría los actuales acuerdos municipales y forales que se han prolongado durante los últimos tres años. No obstante, no dudó en afirmar que su partido echa en falta "una mayor lealtad por parte del PNV en aquellos lugares" en los que gobiernan los socialistas.

"Lo digo claramente, se lo he dicho a ellos y lo expreso públicamente, porque así lo siento, porque la lealtad tiene que ser algo que se ponga en práctica por ambas partes. De nada sirve poner en práctica la lealtad por una parte si la otra no corresponde con esa misma lealtad", dijo rotundo Andueza. Y la vigencia del marco de entendimiento de PNV y PSE, y la posibilidad de que éste se decida a cruzar el rubicón que supondría aceptar los pactos que abiertamente le proponen Elkarrekin Podemos y EH Bildu, en cuyo desmarque del pasado violento fija hoy la piedra que más obstaculiza este camino, sobrevoló de nuevo el tablero político de Euskadi.

El dirigente socialista justificó su embate enmarcándolo en el ámbito municipal. En algunas localidades en las que el PSE ostenta la Alcaldía, dijo, el PNV "no ha tenido la lealtad" que los socialistas mantienen en las que el alcalde es de la formación jeltzale. "Eso tiene que tener una correspondencia que, en muchos casos, nosotros no la vemos. E incluso en esos ayuntamientos en la que nosotros gobernamos, hay veces que la crítica es mucho más ácida por parte del PNV que por parte de otros partidos", denunció Andueza, que insistió: "a mi juicio, eso no es lealtad".

cambio de pareja



Fijada su posición, el líder socialista no esquivó el debate sobre cuál será en el futuro su política de pactos, que según dijo será objeto de revisión tras las elecciones municipales. Andueza afirmó que los socialistas buscan la estabilidad en los municipios que gestionan y, por ello, en algunos han acordado ya con EH Bildu o Podemos. "Necesitamos una mayoría. Si el PNV no nos la da, nuestra responsabilidad es buscarla en otros partidos y, de manera puntual, hacer posible tener esas mayorías para desarrollar esos proyectos estratégicos que tenemos". Y si los jeltzales tienen "quejas" ante esta política de pactos, la respuesta "es muy clara", dijo Andueza: que nos den esa estabilidad "y nosotros no tendremos que ir a otros lugares a buscarla".

calma en el PNV



Hasta el Gobierno vasco salpicaron unas declaraciones que afectan a los dos partidos que lo sostienen, pero su portavoz, Bingen Zupiria, quiso aportar calma. "Respecto a la salud de la coalición de gobierno, me remitiría a los hechos", que "hablan de la gran cantidad de acuerdos que de forma consensuada estamos adoptando el PNV y el PSE". "Por supuesto en el seno del Gobierno vasco pero también en el Parlamento y en otras instituciones", zanjó Zupiria.

Las acusaciones del PSE hallaron respuesta en el PNV, que recordó como ejemplo del comportamiento de su socio actuaciones como las de Sestao o Tolosaldea. Fuentes de la formación jeltzale quisieron traer a colación un pasquín del PSE de Sestao en el que este mismo mes de marzo atacaba a la alcaldesa, del PNV, acusándole de rechazar sus propuestas imponiendo "su mayoría absoluta". Asimismo, recordaron que los socialistas no dudaron en reclamar a Osakidetza más control sobre la Sanidad en Tolosaldea. "Exigimos al PNV y a la alcaldesa que den ya una respuesta sobre cómo se encuentra el proyecto del hospital público", decían el pasado viernes cargos electos socialistas de esta comarca.