Bildu y Podemos piden invertir los 1.900 millones ahorrados

La ronda de contactos abierta ayer por el lehendakari prosigue hoy con las delegaciones de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que ayer lunes coincidieron en una reclamación: que el Gobierno vasco rompa la hucha e invierta el remanente de 1.877 millones de euros que tiene ahorrados. Es un "buen colchón" para hacer frente a este complicado escenario económico, se felicitaba recientemente el Ejecutivo. Y para EH Bildu y Elkarrekin Podemos, ha llegado la hora de echar mano de él.

Soberanistas y morados coinciden en lo fundamental: en su disposición a llegar a acuerdos amplios en esta materia, y en señalar la necesidad de abordar una reforma "estructural" que pase por que "los que más tienen", especialmente las grandes empresas, especialmente las energéticas, sean las que esta vez se rasquen el bolsillo y arrimen más el hombro.

La responsable de política institucional de EH Bildu, Ainhoa Beola, adelantó ayer lunes que EH Bildu reclamará al lehendakari "medidas valientes". La gravedad de la actual situación obliga, dijo, a "repensar las prioridades de actuación y la asignación de recursos". Por ello, vio necesario "un gran cambio en las políticas públicas vascas y una reevaluación de las inversiones en curso", ya que "nos adentramos en una coyuntura económica de escasez donde las necesidades de inversión y gasto público para acometer las diversas transiciones, y adecuar nuestras estructuras sociales a la nueva era, van a ser elevadas".

"no toca ahorrar"



Beola abogó por "acordar estrategias de país para revertir una situación que se está convirtiendo en estructural". "El Gobierno vasco cuenta con 1.800 millones de euros en remanente. Es injustificable que en plena crisis sanitaria y socioeconómica se haya acumulado ese remanente. No valen excusas", sentenció.

En el mismo sentido, la coordinadora de Elkarrekin Podemos, Pilar Garrido, coincidió en que ahora al Ejecutivo "no le toca ahorrar, sino dar seguridad a las familias", por lo que afirmó que sería incomprensible que no se tire de ese remanente. En esta situación, un Ejecutivo de izquierdas "no ahorraría esos 1.900 millones, sino que los pondría al servicio de las mayorías sociales", dijo la dirigente de Podemos, que puso en valor la respuesta que su partido ha puesto en marcha junto con el PSOE desde el Gobierno de España instando al lehendakari a seguir por la misma senda. Así, exigió medidas que no solo sean paliativas sino que se proyecten también en el medio plazo, "de carácter más estructural".

"Hay que garantizar que el pacto de rentas se sostiene sobre la limitación de los beneficios empresariales, sobre todo de las grandes empresas, y no sobre las espaldas de los y las trabajadoras vascas". "Es necesario proteger el poder adquisitivo de los trabajadores vascos, y los salarios deben adecuarse a la situación en la que nos encontramos", detalló Garrido, antes de subrayar que hace falta, "de una maldita vez", una reforma fiscal "redistributiva" para que "los que más tienen, sobre todo las grandes empresas o el oligopolio energético, paguen lo les corresponde". "Los empresarios de las grandes corporaciones tienen que ser corresponsables en la salida de esta crisis". "El lehendakari debe pedir al empresariado, a las empresas, a las grandes corporaciones que se aprieten ahora ellos un poquito el cinturón y que sean corresponsables en la salida de la crisis", concluyó.

"Hacen falta acuerdos para adoptar medidas paliativas, pero también cambios estructurales" ainhoa beola EH Bildu