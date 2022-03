La AVT acusa al Gobierno de "traidor" por pactar con Bildu

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) volvió ayer a Colón para arremeter contra un Gobierno "traidor" al que acusa de estar rendido a EH Bildu. "Basta ya de mercadear con la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia de nuestros muertos y, lo que es peor, basta ya de tomarnos por tontos y de vender como legal e inevitable decisiones políticas conscientes y evitables", afirmó la presidenta de la AVT, Maite Araluce. Al un acto acudieron unas 800 personas, que acompañaron a Araluce con aplausos. Especialmente cuando anunció que retirarán al ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska, la medalla a la dignidad de la asociación que le concedieron en 2017, cuando era uno de los jueces más visibles de la Audiencia Nacional.

Entre los asistentes destacaron miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios de instituciones penitenciarias, y un nutrido grupo de representantes políticos de PP, Ciudadanos y Vox, que no dudaron en tomar la palabra.

"las víctimas siempre tienen razón"

En ausencia de los primeros espadas de estos partidos, en nombre del PP se pusieron ante los micrófonos el alcalde Madrid José Luís Martínez Almeida y el presidente del partido en la CAV, Carlos Iturgaiz. "Las víctimas están pasando un momento complicado, difícil y duro con un Gobierno que no tiene interlocución con ellas y sí la tiene privilegiada con aquellos que han integrado en su dirección política último jefe de ETA", criticó Martínez-Almeida, mientras que Iturgaiz quiso dejar claro que las víctimas "siempre tienen la razón".

También el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, habló para subrayar que EH Bildu "no es un partido más" y que no lo será hasta que pida perdón y hasta que le diga a ETA que colabore con el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos aun sin resolver. Vox se dejó notar en un acto de este cariz y su secretaria general, Macarena Olona, afirmó que no cabe la equidistancia para apoyar a las víctimas y condenar "la traición del Gobierno socialcomunista".