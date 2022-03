Ortuzar exige a Sánchez que cuide a los socios y que informe también al PP

El PNV no quiere arrojar gasolina en un escenario de crisis como la que se vive en toda Europa por la guerra de Rusia contra Ucrania. Quiere mostrarse lo más constructivo posible con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a la hora de gestionar la huelga de transportes y la subida del precio de la luz. Pero sí lanza un reproche: no puede ser que los socios, y todos los partidos en general, se enteren por los medios de comunicación, como ha sucedido con otras cuestiones como el cambio de posición sobre el Sahara. El presidente de la Ejecutiva del PNV, Andoni Ortuzar, ha confesado este lunes por la noche que tiene la sensación de que Sánchez está descuidando a los aliados que le dan estabilidad, y le ha pedido que "invierta más, sobre todo, en la relación con los socios, pero también con el PP, para mantenerlo informado".

Insinuó que, sobre el Sahara, Sánchez ha decidido apoyar ahora la posición de Marruecos sobre una supuesta autonomía sin consultarlo con nadie, porque cree que, en esta situación de crisis, nadie le va a llevar la contraria. En Radio Euskadi, preguntado por la vocación del PNV a la hora de participar en los pactos de Estado de Sánchez, aclaró que la voluntad de los jeltzales esta ahí, pero estos acuerdos "van a costar" por la situación interna del PP, que no renuncia a capitalizar el descontento. Pero también por la actitud de Sánchez y su error "grave" sobre el Sahara, donde consideró que el presidente ha patinado en fondo y forma, y avisó de que el PNV no le dará ninguna cobertura. "No parece que vaya en la mejor dirección para convencernos a los demás", alertó.

Y, sobre la crisis económica, "más que hacer anuncios, hay que cumplirlos": "Y, de momento, no nos ha hecho ningún planteamiento. Aitor Esteban e Idoia Sagastizabal se reunieron con Bolaños y Ribera, y los ministros les hicieron un planteamiento teórico, pero debemos pedir un poco más de valentía y de acción", dijo. Añadió que "todo este despliegue de Sánchez visitando capitales europeas, quizás tendría que haberlo empezado con los partidos" en el Estado.

LOS 500 MILLONES, EN LA BUENA DIRECCIÓN

Ortuzar cree que se está tardando en tomar medidas por esperar al Consejo Europeo, y reclamó, en concreto, actuar ya para aliviar la "presión sobre los que peor lo están pasando" por el precio de la energía o el gas. En ese sentido, consideró que el paquete de 500 millones de ayudas directas al transporte puede ir en la buena dirección si alivia la situación de los camioneros, y reconoció que "esto no es fácil y no hay ningún gobierno europeo que esté actuando con decisión". Sobre el debate fiscal, consideró que las subidas y bajadas de impuestos pueden ser populistas, y que por sí solas no solucionan el problema, sino que hay que actuar con una visión de conjunto.

Eso sí, vio "un poco de parálisis" en el Estado. Lo atribuyó, sobre todo, a que la vicepresidenta Ribera tiene un modelo de transición energética rígido. Le pidió que actúe a favor de la gente. En cuanto al Sahara, defendió que se le dé voz en referéndum. Ortuzar ofrece una posición constructiva ante la guerra en Ucrania, e incluso pide al resto de grupos que no se opongan por puro complejo a la subida del gasto militar, "con un pacifismo que no es real, que es de mentirijillas". En clave vasca, apostó por replicar en otras leyes el pacto educativo pese al clima preelectoral. Incluso alentó con el nuevo estatus porque cree que, si el acuerdo ha sido posible sobre la escuela, también puede serlo en ese ámbito si hay voluntad política.