Podemos cierra un preacuerdo con PNV y PSE y se suma al consenso educativo

El pacto educativo va a reunir un consenso pocas veces visto en el Parlamento Vasco. Elkarrekin Podemos-IU se ha sumado al acuerdo. La coalición de izquierdas, que comenzó siendo la más crítica con el borrador parlamentario que recoge las aportaciones de un centenar de expertos, se ha incorporado al entendimiento a través de un preacuerdo con el PNV y el PSE, que ya tenían una mayoría absoluta suficiente. El texto de seis puntos ahonda en cuestiones que se encontraban ya en la agenda, como el refuerzo de la educación pública o el fin de la segregación.

Elkarrekin Podemos-IU puso en valor también un compromiso para que las escuelas que segregan por sexos, las del Opus, no puedan recibir dinero público. Es decir, se condiciona la inversión pública a que la escuela no segregue por sexos. Pero este punto no se recoge en el preacuerdo presentado este miércoles. Tampoco figura de manera literal en las alegaciones que tenía registradas este grupo en el Parlamento, que apostaban en general por la inclusión y por obligar a los centros sostenidos con dinero público a asumir la diversidad del alumnado.

Lo que parece desprenderse de este anuncio es que Podemos tiene información de que PNV y PSE han aceptado este punto, aunque no sería un logro propio. Es una propuesta que planteó EH Bildu en su alegación número 17, que sí alude de manera explícita a que "no se permitirá la segregación por sexos" en los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos. PNV y PSE, por su parte, recogían en sus alegaciones que se "dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza". Pero con este anuncio y otros relacionados con la red pública, Podemos justifica su viraje tras una posición inicialmente crítica.

LOS SEIS EJES

Como adelantó el martes este periódico, el grupo de Miren Gorrotxategi se encontraba ultimando este preacuerdo sin renunciar a él a pesar de la convocatoria de una huelga por parte de ELA, LAB, CCOO y Steilas. Oficialmente, no lo dará por cerrado hasta que se voten las alegaciones este viernes en la ponencia parlamentaria, y seguirá negociando. Este borrador será la base con la cual el Gobierno vasco va a redactar un anteproyecto de Ley de Educación.

El anuncio lo realizaron la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, y el parlamentario Iñigo Martínez. El preacuerdo consta de seis puntos. En primer lugar, se recoge la aprobación de un Plan Estratégico para la Escuela Pública, con actuaciones encaminadas a consolidar las plantillas actuales, mejorar las infraestructuras de los colegios y ampliar las plazas públicas. También se aboga por desarrollar una normativa que permita la publificación de centros que respondan a las necesidades de planificación, convertir las haurreskolak en un servicio público y gratuito, o desarrollar una normativa para que los centros de interés social se sometan a auditorías, para controlar el uso de dinero público, creando también una unidad administrativa para realizar esa tarea.

Se contempla habilitar oficinas municipales o zonales de matriculación para evitar que la red concertada pueda seleccionar a sus alumnos (una idea que se asemeja al "procedimiento único de admisión" para evitar la segregación que pactaron PNV y PSE), y planificar el desarrollo de este pacto con el horizonte de 2034. Gorrotxategi defendió por otro lado que se pone fin a la "concertación universal" y opinó que PNV y PSE se han movido.

DEFENSA DE LA PÚBLICA, SIN EL 65%

Podemos ha defendido la negociación con el argumento de que estaba llevando a la mesa cuestiones que exigen los sindicatos que han convocado la huelga para el día 25, y que este mismo viernes se concentrarán ante el Parlamento. Estos sindicatos habían pedido un esfuerzo de financiación para que la educación sea el 6% del PIB, y también la publificación. Podemos renuncia a introducir en el acuerdo que la red pública represente el 65% del sistema en diez años, una propuesta de máximos que entiende que ha canalizado por otras vías, con un compromiso para aumentar las plazas públicas y con la mejora de infraestructuras.

LA LENGUA

No se cita, por ejemplo, el debate de los modelos lingüísticos, que queda sin cerrar, según explicó Podemos. Gorrotxategi cree que será posible alcanzar una "zona común" y que su grupo aboga por un modelo con el euskera como eje. El PSE es el único que ha reabierto la discusión sobre las lenguas vehiculares. En el acuerdo entre los dos socios de gobierno, PNV y PSE, se apuesta por un sistema plurilingüe con el euskera como eje vertebrador.

Las alegaciones que pactaron añaden que se vehicularán contenidos en euskera, castellano y una tercera lengua (el inglés), pero los socialistas interpretaron que habría tres lenguas vehiculares, mientras que el PNV aclaró que el eje será el euskera. Nadie más ha secundado el planteamiento del PSE, ni siquiera CCOO, que de manera significativa ha convocado una huelga que tiene entre sus reivindicaciones la apuesta por una escuela euskaldun. Solo el PP o Vox habían agitado el discurso del miedo a la inmersión a la catalana.

TRAS LA LEY ANTIPANDEMIA

Elkarrekin Podemos-IU alcanzará de esta forma otro acuerdo de calado en esta legislatura con PNV y PSE, tras el firmado sobre la Ley Antipandemia, o los pactos en Juventud e Igualdad. La coalición de Gorrotxategi se ha aproximado al consenso que ya se fraguaba con EH Bildu a pesar de que en los primeros compases se destacó por ser la más crítica con la dualidad de la educación vasca, donde la red concertada representa casi el 50%.

En algunos sectores, incluso, se veía con recelos la posibilidad de que la concertada pudiera recibir dinero por mucho que se comprometiera a aceptar alumnos migrantes porque no dejan de ser escuelas de particulares, y creían que iba a conducir al empobrecimiento de la pública. Este temor se conjura con la apuesta por la inversión. PP y Vox se han situado fuera.