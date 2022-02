El PNV condena la invasión y exige a Putin abandonar Ucrania

Dirigentes y representantes institucionales del PNV han clamado este sábado por la mañana en Bilbao contra la invasión de Rusia en Ucrania, y han exigido al presidente ruso, Vladimir Putin, que "cese inmediatamente esta brutal guerra" y que "saque las tropas" de suelo ucraniano "lo antes posible".



La presidenta del Bizkai Buru Batzar (BBB), Itxaso Atutxa, ha sido la encargada de poner voz a esta reclamación de la formación jeltzale en un acto celebrado frente a la sede de Sabino Arana Fundazioa, donde posteriormente se ha celebrado un nuevo encuentro del proceso de escucha activa 'Entzunez Eraiki' del PNV.





POPULISMOS Y EXTREMISMOS

Atutxa ha estado acompañada en el acto, celebrado con el lema: '(no a la guerra)', por el líder del partido, Andoni Ortuzar, y otros dirigentes y representantes institucionales jeltzales, entre ellos el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.En nombre de todo el PNV, lordenada por Vladimir Putin. A su juicio, se trata de "unque ha supuesto ya centenares de muertos y que centenares de miles de personas haayan tenido que abandonar sus hogares".Por ello, cree que esto". "Desde nuestra posición de pequeño actor en este tablero global mundial, queremos exigir, desde la más profunda determinación ética y humana,, este ataque contra el pueblo de Ucrania, que cesen las hostilidades y que saque las tropas y las devuelva a territorio ruso lo antes posible"."En Euskadi sabemos muy bien que no hay ninguna razón, ninguna. Lo hemos aprendido a sangre y fuego en este país. Por eso, desde el dolor que sí conocemos, trasladamos al pueblo de Ucrania, el nombre del PNV, nuestra cercanía, nuestra comprensión y toda nuestra solidaridad para el pueblo de Ucrania", ha añadido.Itxaso Atutxa ha señalado que hay quien puede pensar "¿qué hace hoy el PNV en un proceso de 'escucha activa' en Bilbao cuando en el centro de Europa se sufre una guerra tan cruel e injustificada?". "Creemos que tiene una conexión y estamos viendo que. Lo hemos visto tras los resultados electorales en Castilla y León. Actitudes que tienen personajes como Vladimir Putin, populistas, extremistas no están tan lejanas a nosotros", ha manifestado.En su opinión, esto "no sucede solo en Rusia, en Asia o en África", sino que "pueden estar también cerca de nosotros". "Esta semana hemos visto también que la actividad política en España hace que actitudes extremistas populistas, como las que representan Putin o Vox, puedan tener un gran caldo de cultivo", ha advertido.Ante ello, ha asegurado que el PNV "seguirá escuchando a la ciudadanía, recogiendo sus preocupaciones, sus deseos, sus anhelos y sus ilusiones, para seguir haciendo política desde las instituciones democráticas, que son el mejor freno para ese tipo de personajes y para ese tipo de actitudes y propuestas políticas extremistas y populistas como las de Putín y Vox".