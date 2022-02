Andoni Ortuzar pide un PP sensible con Euskadi y evitar unas elecciones

Al PNV le preocupa la situación de inestabilidad en el Estado y que, en este río revuelto, la ganancia se la lleve la ultraderecha de Vox, un partido al que ve como un peligro para la democracia. En un desayuno organizado por el Fórum Europa Tribuna Euskadi, el presidente de la Ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, lanzó ayer miércoles dos mensajes claros en este sentido.

Por un lado, previno al presidente español, Pedro Sánchez, para que no caiga en la tentación de convocar un adelanto electoral para el mes de junio aprovechando la debilidad del PP, porque "el gran triunfador no sería Sánchez, sino que lo sería Vox". Además, supondría un "grave error" perder otro año cuando hay que gestionar los fondos europeos para la recuperación económica. Casi al mismo tiempo, Sánchez volvía a descartar ese adelanto.

Al PP, que preparaba ya el relevo de Pablo Casado, Andoni Ortuzar le pide que vuelva a ser "un dique de contención" contra la ultraderecha y la lleve a posiciones irrelevantes; y espera que el nuevo PP se rearme, abandone las posiciones "hipercentralistas" y tenga una actitud más comprensiva con Euskadi y Catalunya en lugar de practicar la "negación" de esas naciones.

Apostó por un PP "fuerte" para vaciar a Vox. Sin conocer aún los próximos pasos de los populares, Ortuzar confió en un cambio de rumbo en Génova, ya fuera capitaneado por Alberto Núñez Feijóo o por quien fuera. Con el presidente gallego, no obstante, es de sobra conocido que el lehendakari Urkullu mantiene una relación muy fluida. Con él se puso de acuerdo para fijar la fecha de las elecciones vascas y gallegas en 2020 en un momento valle de la pandemia, y en el pasado colaboraron en la defensa de los astilleros en Europa. Feijóo puede presumir de haber frenado a Vox en el Parlamento gallego, pero también de tener una relación fluida con el PNV pese a las discrepancias políticas que mantienen. En 2018 estaba llamado a liderar el PP pero dio un paso atrás, y se abrió una etapa de normalización de las relaciones con Vox y un discurso radicalmente centralista.

El jeltzale no quiso entrar demasiado en la crisis del PP por respeto a su situación y por empatía tras la escisión que sufrió el PNV aunque, cuando se le preguntó si el ascenso de Feijóo puede conducir a que las relaciones con su partido mejoren, confió en que un Feijóo moderado pudiera ser más sensible con Euskadi y Catalunya que otros liderazgos "hipercentralistas". Cree "grave" el caso de Isabel Díaz Ayuso y se pregunta cuánto tiempo puede durar la presidencia madrileña si se demuestra lo sucedido. Así, no descarta una salida en diferido de la lideresa.

Por otro lado, Andoni Ortuzar volvió a ofrecerse a Sánchez para garantizar la estabilidad de la legislatura, pero le pide que cumpla lo pactado y, en ese sentido, confió en que en "cuestión de días" llegara la transferencia del Ingreso Mínimo Vital una vez superados "los obstáculos políticos", relacionados con la transferencia íntegra. Fuentes de la consejería de Olatz Garamendi, presente en el desayuno, confirmaron a este periódico que las conversaciones eran casi diarias y que faltaban unos escollos técnicos que, finalmente, se resolvieron por la tarde. De esta forma queda muy engrasada la relación y se despeja un obstáculo clave que pone la relación a cero con el Gobierno del líder socialista. Al mismo tiempo, ya hay acercamientos sobre las leyes recentralizadoras de Moncloa.



Habría sido deseable cerrar el traspaso del #IMV mucho antes, pero más vale tarde que nunca, sobre todo cuando esta transferencia es fruto del #acuerdo y redundará en beneficio de todas las vascas y todos los vascos, especialmente de los colectivos menos favorecidos. Zorionak! https://t.co/319sQLckl4 — Andoni Ortuzar (@andoniortuzar) February 23, 2022

pero más vale tarde que nunca, sobre todo, cuando esta transferencia es fruto del acuerdo y redundará en beneficio de todas las vascas y todos los vascos, especialmente de los colectivos menos favorecidos". "Zorionak!", felicitó a la consejera.

Ortuzar había confesado a la mañana que estaba viviendo este traspaso "como un dolor" porque el PNV "ya lo ha pagado tres veces": con su respaldo a la prórroga del Estado de alarma, en la Ley del IMV aunque no le gustaba, y en los Presupuestos. Pidió, asimismo, que esta legislatura vea la "culminación del Estatuto de Gernika" con todos sus traspasos. También aludió a los fondos europeos, donde se mostró preocupado por el reparto y aseguró que no se puede perder la oportunidad de transformar la economía cayendo en la trampa de otro Plan E.

