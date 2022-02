Pere Aragonès no irá a la cumbre autonómica

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no asistirá definitivamente a la Conferencia de Presidentes autonómicos en La Palma del viernes, al considerar que es solo una "foto", si bien llamó al presidente canario, Ángel Víctor Torres, para excusarse.

En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, confirmó la ausencia de Aragonès en la cita de esta semana.

La Palma albergará el próximo día 25 la XXVIº Conferencia de Presidentes autonómicos. Plaja justificó que Aragonès no asistirá a una reunión que "no es de trabajo, sino un encuentro más para hacerse una foto".

Como demostración de que "no se trata de un no por un no", Patrícia Plaja recordó que el Ejecutivo catalán ha participado en las reuniones preparatorias, pero finalmente considera que "el orden del día es claramente insuficiente" y "no ha convencido", ya que no hay ningún posible acuerdo "tangible" que pueda beneficiar a la ciudadanía catalana.