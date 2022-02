Casado convoca este lunes a su equipo para buscar una salida a la crisis del PP

El líder del PP, Pablo Casado, ha convocado este lunes a su comité de dirección, del que forma parte su equipo más fiel, para tratar de buscar una salida en medio de la profunda crisis interna que atraviesa la formación y que ha tenido su último episodio en la manifestación que ha reunido a más de 3.000 personas a las puertas de la sede de Génova, muchos de ellos coreando 'Casado dimisión' o 'Ayuso presidenta'.



Todo el partido, en especial los presidentes autonómicos y cargos provinciales, están expectantes a ver qué pasos anuncia Casado tras esa reunión con su núcleo duro, en un momento en que su liderazgo empieza a estar cuestionado y son cada vez más las voces que defienden la convocatoria de un congreso extraordinario para acometer una renovación.



La reunión de Casado con su equipo está prevista a las 11.00 horas en la sede del PP. Forman parte de ese órgano, el secretario general, Teodoro García Egea; el portavoz nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; los vicesecretarios del partido: Ana Beltrán, Pablo Montesinos, Ana Pastor, Antonio González Terol, Jaime de Olano y Elvira Rodríguez; y los portavoces parlamentarios Cuca Gamarra, Javier Maroto y Dolors Montserrat; así como los presidentes del Comité Electoral y del Comité de Derechos y Garantías.





TRAS LA MANIFESTACIÓN EN LAS PUERTAS DE GÉNOVA

RECLAMAN CONGRESO EXTRAORDINARIO

Mi llamamiento a los miembros de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular: asumamos nuestra responsabilidad y convoquemos ya un Congreso extraordinario.



Hoy, en Málaga, con @montano66. pic.twitter.com/C9pQp4nEh0 — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) February 20, 2022

Este encuentro de Casado con su comité de dirección se produciráeste domingo a las puertas de la sede del PP, donde más de 3.000 simpatizantes --según la delegación del Gobierno--La preocupación crece en las filas del PP por la foto de unque deja esa manifestación y algunas fuentes 'populares' admiten que, poniendo ya en entredicho el liderazgo de Pablo Casado.Además también ha provocado críticas la forma en la que se ha gestionado elporque, según subrayan fuentes del PP, no es creíble pasar de acusar a Ayuso de un posible "tráfico de influencias" en una entrevista radiofónica y 24 horas después dar por buenas sus explicaciones tras remitir un comunicado a Génova y cerrarle el expediente.En las últimas horasque consideran queque se está haciendo al PP. La exportavoz del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha apelado a los miembros de la Junta Directiva Nacional del PP para que, "en un acto de responsabilidad en defensa" del PP y del Estado, se convoque ese congreso urgente.El presidente de la Xunta de Galicia,, también dejó caer el viernes esa posibilidad al advertir públicamente a Casado que si no soluciona esta "hemorragia" puede haber un congreso extraordinario, porque no se puede llegar a julio --cuando toca el cónclave ordinario-- con "esta herida abierta".Algunos dirigentes del PP esperaban que este mismo lunes, Casado anunciase ya una reunión de más calado, bien el Comité Ejecutivo o una Junta Directiva Nacional --máximo órgano del partido entre congresos-- para buscar cuanto antes una salida a la crisis. Ahora esperan, según añaden, que este mismo lunes ponga soluciones encima de la mesa porque si no lo hace, se las pondrán a él.