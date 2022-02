García Egea defiende que el PP gobierne en solitario en Castilla y León

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha defendido este lunes un Gobierno solo del Partido Popular con "apoyos puntuales" de otras fuerzas políticas de las Cortes de Castilla y León para "sacar adelante medidas importantes". Dicho esto, ha avisado a Vox que si "bloquea" ese Ejecutivo autonómico de Alfonso Fernández Mañueco tendrá que "responder de sus actos".

Así se ha pronunciado en varias entrevistas, pocas horas después de que el PP ganase por la mínima las elecciones en Castilla y León, pasando de 29 a 31 escaños, mientras que el PSOE perdió 7 escaños y logró 28 procuradores. El gran éxito de la noche fue para Vox, al conseguir 13 asientos en el Parlamento autonómico, un resultado que le llevó a exigir anoche mismo entrar en el Gobierno regional.

García Egea ha afirmado que Mañueco tiene una mayoría suficiente para "explorar un Gobierno con posibles apoyos puntuales" de otras fuerzas políticas, algo que, según ha dicho, ya practica el PP en otros ayuntamientos, citando por ejemplo el de Benidorm.

"Tenemos muchos ayuntamientos y comunidades autónomas en las que hay gobiernos en solitario del PP que han estado apoyados desde fuera por distintas fuerzas políticas", ha abundado, para añadir que la experiencia de un Gobierno de coalición "no ha traído más estabilidad ni prosperidad a España sino todo lo contrario".

Por eso, ha dicho que es "el momento de que Mañueco pueda gobernar sin ataduras", pero "comprometiéndose con un programa cierto y un rumbo fijo". A su entender, eso puede llevar a tener un Gobierno "amplio, estable" y "asentado en una mayoría parlamentaria" que permita llevar a cabo las transformaciones que necesita la región.

DICE QUE EL GRAN PERDEDOR HA SIDO EL PSOE



Ante las primeras reacciones del PSOE y Podemos poniendo el foco en Vox, García Egea ha criticado los "intentos de la izquierda de radicalizar al PP" y buscar "erosionarlo", pero ha subrayado que su partido se va a "mantener firme".

En este punto, se ha quejado de que "el foco se esté poniendo en el PP y si ha subido poco o no ha subido lo suficiente" cuando "el gran perdedor ha sido Pedro Sánchez", quien, según ha dicho, ha utilizado en campaña los Consejos de Ministros para "atacar" al PP.

MAÑUECO NO DESCARTA NINGUNA OPCIÓN



El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León y aspirante del PP a revalidar el cargo, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido este lunes que su intención es buscar un "gobierno en solitario", aunque ha asumido igualmente que no descarta tener que formar uno de coalición tras "dialogar y negociar" con otras formaciones, sin descartar a Vox.

Mañueco ha subrayado que el peso de la negociación recaerá en el PP de Castilla y León y ha negado que él haya recibido consigna alguna de la dirección nacional de su partido para no mencionar a Vox o no incluir a ese partido en este proceso. "Efectivamente", ha contestado al ser preguntado por si el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, puede opinar pero no decidir.

El presidente en funciones casi ha descartado la opción de la repetición electoral, que sólo se produciría por una "situación excepcionalísima" que no se le pasa por la cabeza ahora mismo y ha hablado de que su idea es impulsar un gobierno "para los próximos 4 años", según ha dicho.

Mañueco se ha negado a hablar de "líneas rojas" respecto a Vox, aunque sí ha citado algunas cuestiones que ve como consolidadas en Castilla y León, como el diálogo social con patronal y sindicatos o la educación concertada y la libertad de elección de centro. "Más que de líneas rojas, hay que hablar de los problemas y las soluciones", ha indicado.

En ambas intervenciones ha manifestado que su intención es reunir este martes a la dirección autonómica del PP y comenzar el diálogo con el resto de formaciones con el PSOE, con el que no descarta el entendimiento: "Claro que lo contemplo", ha dicho, aunque posteriormente ha vinculado el éxito de las conversaciones con la "capacidad" que tengan sus interlocutores para "flexibilizar" sus posiciones.