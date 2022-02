Los críticos de EA se presentarán al Congreso del partido

El sector crítico con la actual dirección de EA presentará candidatura al Congreso Nacional que celebrará esta formación los próximos días 19 y 20 de febrero, pese a la falta de "garantías" en la que consideran que se va a desarrollar este encuentro, según anunció ayer jueves el coordinador de EA en Donostia, Javier Estébanez. No precisó, eso sí, quién será la persona elegida para aspirar al cargo, pese a que solo falta una semana para esa cita.

Junto a un grupo de miembros del sector garaikoetxeista, Estébanez acudió al Parlamento Vasco para entregar a la secretaria general de EA y parlamentaria de EH Bildu, Eba Blanco, un escrito reclamando "más democracia interna" en el partido. En declaraciones a los medios de comunicación, explicó que le entregaron una petición avalada por un centenar de firmas en la que se reclama que el congreso de EA del próximo fin de semana se desarrolle "con todas las garantías".

De este modo, Estébanez denunció que ese cónclave se va a celebrar sin las debidas garantías ni la necesaria "transparencia", y censuró la "injusta" decisión de la Ejecutiva Nacional de EA de suspender de afiliación por cuatro años a Maiorga Ramírez, Iratxe López de Aberasturi, Mikel Goenaga, Miren Aranoa y Esther Korres, todos ellos miembros de la corriente crítica.

El propio Ramírez compareció ayer jueves en Iruñea y aseguró que ante esta "injusticia" hay "dos opciones, claudicar o rebelarse". "Y por convicción ética y moral lo que corresponde es rebelarse", añadió. Por este motivo, confirmó que recurrirán la decisión de la dirección del partido de suspenderles. A juicio del parlamentario y secretario segundo de la Mesa del Parlamento de Nafarroa, su expulsión de EA no tendrá repercusiones en su situación en la Cámara. "Tendría que ser la coalición (EH Bildu) la que determinase cualquier decisión al respecto", dijo, aunque no cree que esto suceda. Añadió que aún no se le ha comunicado ninguna decisión por escrito. /