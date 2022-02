Comienza el juicio por acoso a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero: "Contra los hijos no todo vale"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, han asegurado que "contra los hijos no todo vale" y han confiado en que se haga justicia en la vista que arranca este miércoles contra un periodista de "Okdiario" que presuntamente acosó a dos de sus hijos en 2019.



Así lo han destacado en declaraciones a los periodistas antes de que arranque el juicio en el que la Fiscalía solicita un año de cárcel para Alejandro Entrambasaguas por acosar a los dos menores y a su niñera.





Juzgan a un tipo por acosar a nuestros hijos pequeños (la fiscalía pide un año de cárcel) y la agencia pública de prensa habla de "juicio Podemos" y lo ilustra con una foto en la que salimos riéndonos. Es alucinante la falta de escrúpulos pic.twitter.com/aJWMPziR3b — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) February 9, 2022

LA FISCALÍA EXIME A EDUARDO INDA

Tanto Iglesias como Montero han remarcado que su asistencia este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid es "como madre y como padre" y no por sus cargos públicos, y para proteger a sus hijos"."No estoy aquí como ministra ni como representante pública, estoy aquí como madre de dos niños, estamos aquí como madre y como padre, como haría cualquier familia para proteger a sus hijos. Asumimos cosas que se puedan hacer contra nosotros, que se han hecho y que se seguirán haciendo, pero contra los hijos no todo vale", ha subrayado Montero."Confiamos en la justicia y que se haga justicia para proteger a nuestros hijos frente al acoso", ha añadido la ministra.Iglesias ha insistido en la misma idea y ha dicho que acude a la vista oral "como cualquier padre o madre que sufriera una situación de acoso sobre sus niños pequeños" y, al igual que Montero, ha deseado que "se haga justicia" y que "esto no le ocurra a nadie".La Fiscalía de Madrid pide un año de cárcel para Entrambasaguas por ese presunto acoso mientras, representante legal de la empresa titular del periódico (Dos Mil Palabras S.L.) yPor su parte, los letrados de Iglesias y Montero solicitan dos años de prisión para Alejandro Entrambasaguas, el alejamiento del periodista con respecto a los menores y una indemnización de 10.000 euros por un delito de acoso a personas especialmente vulnerables por razón de su edad.